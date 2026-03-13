TTArtisanのティルト・シフトレンズ「Tilt-Shift 17mm f/4 ASPH.」に対応マウント追加 キヤノンRF/ニコンZ/Lマウント用をラインアップ
株式会社焦点工房は3月13日（金）、銘匠光学 TTArtisanの交換レンズ「Tilt-Shift 17mm f/4 ASPH.」にキヤノンRF、ニコンZ、Lマウント用を追加して発売した。希望小売価格は14万8,000円。
ティルト・シフト機構を備えた35mmフルサイズ対応のMFレンズ。±8mmのシフトと、±8°のティルトに対応。それに加えて360°回転機構も備えており、被写体に応じて細かく構図やピントを調節できるとしている。
なお、ソニーEおよび富士フイルムGマウント用が2025年12月に発売済み。
レンズ構成は11群17枚。ASPH非球面レンズ2枚、高屈折レンズ6枚を使用しており、歪曲収差や色収差、色にじみを効果的に抑制した。
鏡筒は金属製。クリック付きの絞りリングを備えている。
サンプル画像（提供：焦点工房）
サンプル画像（提供：焦点工房）
サンプル画像（提供：焦点工房）対応マウント：キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、富士フイルムG、L 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：17mm レンズ構成：11群17枚（ASPH非球面レンズ2枚、高屈折レンズ6枚） フォーカス：MF 絞り：F4-16 絞り羽根：10枚 最短撮影距離：0.3m シフト量：±8mm ティルト量：±8° 回転角（レボルビング）：360° フィルター径：フィルター装着不可 外形寸法：約Φ88×128mm（マウントにより異なる） 質量：約1,061g 付属品：レンズフード、前後キャップ