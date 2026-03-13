東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」にあるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets（サロンドスイーツ）」にて「ストロベリーフェア」を開催。

甘酸っぱくみずみずしい旬のいちごの魅力を詰め込んだショーケースに、フェア限定スイーツ全10種類が展開されます☆

イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」ストロベリーフェア 2026

価格 ：（90分制）

・平日ランチ ：大人 2,739円(税込)／小学生 1,430円(税込)／3歳以上 649円(税込)

・平日ディナー：大人 3,289円(税込)／小学生 2,024円(税込)／3 歳以上 979円(税込)

・休日ランチ ：大人 3,289円(税込)／小学生 2,024円(税込)／3歳以上 979円(税込)

・休日ディナー：大人 3,289円(税込)／小学生 2,024円(税込)／3歳以上 979円(税込)

開催期間：2026年3月15日（日）〜6月30日（火）

提供内容：いちごのショートケーキ、いちごとピスタチオのムース、いちごのモンブラン、いちごのティラミス、いちごとレモンのパウンドケーキ、いちごとアールグレイのエンゼル、いちごのロールケーキ、いちごミルクのマドレーヌ、いちごサイダーのゼリー、いちごソースの杏仁豆腐、いちごのチョコレートファウンテン

イクスピアリ4F、シェフス・ロウに店を構えるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets (サロンドスイーツ)」にて期間限定で開催される「ストロベリーフェア」

期間中、甘酸っぱくみずみずしい旬のいちごの魅力を詰め込んだショーケースに、10種類のフェア限定スイーツがラインナップされます。

ふわっと消えるような口当たりが自慢の「いちごのティラミス」や、

あまおうパウダーの甘みといちご果肉、レモンゼストの爽快な香りが調和し、鮮やかなマーブル模様に焼き上げた「いちごとレモンのパウンドケーキ」

いちごを使ったクリームをたっぷり絞った「いちごのモンブラン」

生地に閉じ込めたいちごの食感がアクセントになった「いちごのロールケーキ」

優しい甘さに仕上げられた「いちごミルクのマドレーヌ」のほか

いちごのソースを使った「いちごソースの杏仁豆腐」など、この季節だけの特別なデザートがビュッフェスタイルで堪能できます。

充実のお食事メニューには、ゲストの目の前で切り分ける本格ロースト料理をはじめ、彩り豊かなサラダバーやパスタ、お好みのトッピングで自分だけの一杯に仕上げるフォーなど、ランチ・ディナーともにバラエティ豊かに展開。

また、フェア限定のいちごのチョコレートファウンテンのほか、かき氷や綿菓子をその場で作れる体験コーナーも併設されており、自由なアレンジで食事の時間を一層賑やかに盛り上げます。

そんな「ストロベリービュッフェ」で提供されるおすすめスイーツを紹介していきます☆

いちごのショートケーキ

Salon de Sweetsのアイコニックな人気メニューが、ストロベリーフェア限定の装いで登場。

この季節だけの遊び心を加え、きめ細かなスポンジ生地を愛らしいピンク色に焼き上げられています。

口どけの良い北海道産生クリームを贅沢に使用したシャンティと、トップにはふんだんにあしらわれたフレッシュないちごが調和する、今だけの華やかな美味しさが堪能できるメニューです。

いちごとピスタチオのムース

トップに纏わせた艶やかなナパージュが宝石のように輝く、目にも麗しい一品。

甘酸っぱいいちごのムースと、芳醇な香ばしさのピスタチオムースを重ねた、3 層仕立てに。ひと口ごとにいちごのみずみずしさとピスタチオの濃厚なコクが追いかけてくる、味のコントラストが絶妙です。

フレッシュいちごのトッピングが華を添える、春の訪れを感じさせる贅沢なムースが味わえます。

いちごとアールグレイのエンゼル

真っ赤ないちごのヴェールを纏った、香り高いエンゼルケーキ。

アールグレイパウダーを練り込み、高貴な香りを閉じ込めたアーモンド生地が主役です。

生地の中にはいちごの果肉と果汁を忍ばせ、焼き上がりもしっとりと仕上げられています。

仕上げにあしらわれたホワイトチョココポーが優しく溶け合う、自慢の逸品です。

WEB予約特典「フェア限定のいちご・抹茶マカロン＆ショコラテリーヌをプレゼント」

特典：

ランチタイム：濃厚ショコラテリーヌ

ディナータイム：自家製マカロンのいちご・抹茶（各色1つずつ）

予約：https://www.tablecheck.com/shops/salondesweets/reserve

フェア開催期間中、WEBより予約された方へ、感謝の気持ちを込めた特別なスイーツをプレゼント。

ランチタイムには濃厚なショコラテリーヌ、

ディナータイムに予約された方には、自家製マカロンのいちご・抹茶が各色1つずつプレゼントされます。

甘酸っぱくみずみずしい旬のいちごを主役にした、春のスイーツビュッフェ。

イクスピアリ内「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」にて2026年3月15日より開催される「ストロベリーフェア」の紹介でした☆

