新千歳空港限定で『チーズバームクーヘン』が3/17から発売！ 3種のチーズと北海道産の素材を贅沢に使い、職人が生地から焼き上げる極上スイーツ

新千歳空港のお土産選びがさらに楽しく！ 3種のチーズが香る極上スイーツ『チーズバームクーヘン』誕生

北海道旅行の締めくくり、新千歳空港でのお土産選びに嬉しいニュースが飛び込んできました！

自然素材にこだわる「フェルム ラ・テール美瑛」から、新千歳空港クラフトスタジオ店限定で『チーズバームクーヘン』が3月17日に新発売されます。

このバームクーヘンに使用されているのは、北海道産クリームチーズとチェダーチーズ、ブルーチーズという贅沢な3種のブレンド。さらに、多くの職人から支持される良質な「美瑛小麦」を惜しみなく使用しています。

3個入りで1566円（税込）と、手軽なお土産や自分へのご褒美にもぴったり。

昨年オープンしたばかりの同店に加わる、新たな北海道の味わいをぜひチェックしてみてください！

【新千歳空港限定】3種のチーズと北海道素材を贅沢に使った「チーズバームクーヘン」新発売！職人が生地から丁寧に焼き上げる濃厚チーズのコク深さ｜フェルム ラ・テール美瑛 新千歳空港クラフトスタジオ店

株式会社フェルム ラ・テール(本社所在地：北海道上川郡美瑛町）は、2026年3月17日より新千歳空港クラフトスタジオ店限定にて、北海道素材を贅沢に使用した「チーズバームクーヘン」を発売します

クリームチーズ × チェダーチーズ × ブルーチーズ、3種のチーズと北海道素材の贅沢バーム

軽やかな口溶けのバーム生地は、北海道の大地が育てた小麦粉、クリームチーズ、バターを惜しみなく使用し、手作業でしっとりふんわりとシンプルに焼き上げました。

何度も試作を繰り返し、味の深みを出すために考えられたブレンドは、チェダーチーズとブルーチーズです。３

種のチーズの豊かな風味を最大限に引き出すため、低温でじっくりと焼き上げ、濃厚なチーズの風味を存分にお楽しみいただける芳醇な味わいにこだわりました。

生地作りから焼き上げまで、職人が五感で生地の状態を見極めながら丁寧に作り上げたこだわりの逸品です。

ふんわり食感を求めて

美瑛小麦は、たんぱく質含有量が多くグルテンの質、そして風味が良いことから、多くの職人から支持されている小麦です。一方で、しっかりとした食感に仕上がるのも特徴のひとつ。

職人が目指したのは、そんな美瑛小麦の風味を活かしながらも、ふんわりと軽やかな食感のバームクーヘン。

何度も配合や焼き温度を見直し、試作を重ねることで、美瑛小麦の風味を生かしたふわふわバームクーヘンが誕生しました。

熟練の職人が一層一層丁寧に焼き上げた、手作りのバームクーヘンをぜひお楽しみください。

チーズバームクーヘン

3個入 / 1,566円（税込）

※常温

2026年3月17日（火）〜

フェルム ラ・テール美瑛 新千歳空港クラフトスタジオ店限定

