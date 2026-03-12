三英貿易、「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」のフィギュアや玩具を4月上旬より発売キャラクターや作中シーンをモチーフにした商品が多数登場
【三英貿易：「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」関連商品】 4月上旬 発売予定 価格：990円～
三英貿易は、任天堂とイルミネーションによる劇場公開の最新作「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」を題材としたフィギュアや玩具を、4月上旬より発売する。価格はミニフィギュアが990円など。
「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、 2023年に公開された「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」に続く映画作品。今回発売される商品は、アメリカの玩具メーカー・JAKKS Pacific, Inc.社が、ユニバーサル・プロダクツ＆エクスペリエンス（UP&E）、任天堂、イルミネーションとのコラボレーションにより開発したもの。
アクションフィギュア、ミニフィギュア、プレイセット、ソフトフィギュア、プルバックカート、ヨーヨーなど多彩なラインナップで、新作映画に登場するキャラクターやシーンをモチーフとした、魅力あふれる商品群となっている。
商品ラインナップ
アクションフィギュア 4種
価格：各4,180円
アクションフィギュア スペシャルセット
価格：15,400円
ミニフィギュア 6種
価格：各990円
プレイセット ヘブンズドアギャラクシー
価格：4,950円
プレイセット ヨッシーのタマゴ
価格：7,480円
DX プレイセット クッパの牢屋
価格：9,680円
アクションフィギュア DX クッパ Jr.
価格：8,580円
ソフトフィギュア M 3種
価格：各3,740円
ソフトフィギュア L 2種
価格：各7,480円
プルバックカート 2種
価格：各3,080円
ヨーヨー 3種
価格：1,100円
ミニフィギュア プラス 2種
価格：1,650円
(C) 2026 Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved
※店舗により取扱商品が異なります。