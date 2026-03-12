【三英貿易：「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」関連商品】 4月上旬 発売予定 価格：990円～

三英貿易は、任天堂とイルミネーションによる劇場公開の最新作「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」を題材としたフィギュアや玩具を、4月上旬より発売する。価格はミニフィギュアが990円など。

「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、 2023年に公開された「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」に続く映画作品。今回発売される商品は、アメリカの玩具メーカー・JAKKS Pacific, Inc.社が、ユニバーサル・プロダクツ＆エクスペリエンス（UP&E）、任天堂、イルミネーションとのコラボレーションにより開発したもの。

アクションフィギュア、ミニフィギュア、プレイセット、ソフトフィギュア、プルバックカート、ヨーヨーなど多彩なラインナップで、新作映画に登場するキャラクターやシーンをモチーフとした、魅力あふれる商品群となっている。

商品ラインナップ

アクションフィギュア 4種

価格：各4,180円

アクションフィギュア スペシャルセット

価格：15,400円

ミニフィギュア 6種

価格：各990円

プレイセット ヘブンズドアギャラクシー

価格：4,950円

プレイセット ヨッシーのタマゴ

価格：7,480円

DX プレイセット クッパの牢屋

価格：9,680円

アクションフィギュア DX クッパ Jr.

価格：8,580円

ソフトフィギュア M 3種

価格：各3,740円

ソフトフィギュア L 2種

価格：各7,480円

プルバックカート 2種

価格：各3,080円

ヨーヨー 3種

価格：1,100円

ミニフィギュア プラス 2種

価格：1,650円

(C) 2026 Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved

