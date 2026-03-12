俳優の鈴木亮平(42)が12日、自身のXを更新。主演するTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00)の視聴者プレゼントに私物を提供したことを明かした。

リブートの公式Xはこの日までにTVerお気に入り登録者数140万人突破したことを報告し、その記念として鈴木と共演の俳優・松山ケンイチから提供されたというウォーターボトルを視聴者プレゼントとすることを発表していた。

鈴木はこの投稿を引用し、「おお！いつのまにか140万人突破！皆様、ありがとうございます」と反響に感謝し、「このボトルは僕のハワイ土産なのですが、結局二人とも大事にしすぎて使っていなかったことが発覚し、『だったら視聴者プレゼントにしよう』と松山くんと話し合いました」と説明。「世界に2本だけの早瀬／儀堂ボトル。誰か使ってあげてください」と呼びかけていた。

鈴木の投稿には、「素晴らし過ぎます」「神」「世界に2本だけの貴重なボトルをプレゼントしてくださる優しさに感激です」「いただけたら家宝にして拝むレベルですがかなりの倍率になりそうですね」「すごいこんなお宝」などのコメントが寄せられていた。