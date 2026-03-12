の実写版「ONE PIECE」第2話『GOOD WHALE HUNTING』では、のちに“麦わら一味”の音楽家となるブルックが早くもお披露目された。“ソウルキング”の名にたがわぬ歌声を披露した俳優は一体誰なのか？

ブルックは、ルンバー海賊団の元音楽家／剣士。“偉大なる航路（グランドライン）”で仲間とともに一度命を落とすが、“ヨミヨミの実”の力で白骨化した“ホネ人間”として復活する。「スリラーバーク」編で“麦わら一味”と出会い、音楽家として仲間入り。のちに“ソウルキング”の異名を持つ世界的スーパースターとなる。

シーズン2第2話『GOOD WHALE HUNTING』では、双子岬に住むクジラ・ラブーンの過去が描かれる。当時ラブーンが行動を共にしていた海賊こそ、「ルンバー海賊団」だ。双子岬に停泊した船の上では、「ヨホホホホ」というおなじみの笑い声とともに、生前のブルックが登場。船唄「ビンクスの酒」を美しい歌声とバイオリンで弾き語りし、音楽が大好きなラブーンに聴かせる。

船長のヨーキは“偉大なる航路”の危険からラブーンを守るため、クロッカスに預けることを決意。ブルックはラブーンに「“偉大なる航路”を一周したら、あの壁の向こうから再び戻ってきます」と約束する。しかし、それから50年以上が経っても、ラブーンの迎えは来ないのだった。

原作でラブーンが初登場するのはコミック第12巻。一方、ルンバー海賊団＆ラブーンの過去が描かれるのは第50巻である。ドラマ版ではその二つを同時に描くことで、ラブーンの過去がより具体的に示されるとともに、ブルックの早期登場も実現した形だ。

ブルック役を演じたのはマーシャル・T・バッチャメン。カメルーン出身で、8歳に南アフリカに移住後に俳優デビューを果たした。英語とフランス語を話す。

バッチャメンはシーズン2配信後にを更新し、「船長ヨーキとルンバー海賊団」とキャプションを添えて舞台裏写真を公開。プロフィール欄では、自らを「ソウルキング ブルック」と紹介している。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は配信中。