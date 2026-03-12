石油を狙った攻撃が相次いでいます。ペルシャ湾で11日、イラクの石油を積んだタンカー2隻が攻撃をうけ死者もでています。

ロイター通信によりますとペルシャ湾のイラクの領海で11日、イラクの石油を積んだタンカー2隻が攻撃を受け炎上しました。イラク側は、1人が死亡したとした上で、攻撃は爆発物を積んだ船舶によって行われ、イランによるものだとしています。

また、ホルムズ海峡の周辺では11日、タイ船籍の貨物船が攻撃を受けて3人が行方不明になっています。さらにイランがここ数日でホルムズ海峡に、およそ12個の機雷を設置したとの報道もでています。

原油の主要な国際指標のWTIの先物価格は11日、1バレル＝80から90ドル台で推移していますが、イラン軍の報道官は「継続的な攻撃を行う」「1バレル＝200ドルを覚悟するべきだ」と警告しました。