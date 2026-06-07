映画「トップガン マーヴェリック」(2022年)のバーテンダー役、「ジュマンジ」(1996年)の駆逐業者役などを演じた俳優ジェームズ・ハンディさんが6月3日(現地時間)、81歳で死去した。警察によると、交際相手の息子に刺された疑いが持たれている。 【写真】変幻自在さまざまな作品で重宝されたジェームズ・ハンディさん 3日午前9時30分ごろ、「問題が起きている」と通報があり、その人物は「