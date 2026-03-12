40本以上の歯を持つマレーシアの男性がギネス世界記録に認定された。

ギネスワールドレコーズによると、マレーシアのプラタブ・ムニアンディさん（33）は最近「最も歯の多い男性」部門に認定された。彼の歯の数は合計42本で、一般成人の32本より10本多い。

プラタブさんは2人の歯科医の検診を通じて歯の本数を確認した。検査の結果、彼は42本の歯のほか、歯ぐきの中に埋まっている歯が2本あることが明らかになった。

プラタブさんは「5年前にお茶を飲みながら家族に『歯が多いような気がする」と話した。その時に歯が多いということが初めてわかった」と話した。その上で「歯を数えたら38本で、2023年初めには42本の歯があることがわかった」と話した。

プラタブさんは42本の歯がすべて正常に育っており、健康に特別な問題はないという。彼は「1日に2回歯を磨き定期的にフロスを使うなど口腔衛生を徹底的に管理するために努力している。歯は私になんの影響も及ぼさない」と話した。続けて「私が教えるまでほとんどの人は私の歯を識別できない。知らずに世界記録を持つ人がどれだけいるか気になる」と話した。

一方、歯が32本より多いのを医学的には「多発性過剰歯症」という。1〜2本の過剰は多くみられるが、プラタブさんのように10本以上の過剰歯が確認されるケースは多くない。