ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のチェコ代表右腕・サトリア投手（２９）が日本への感謝をつづった。

ＷＢＣ１次ラウンド敗退となったチェコ。サトリアは最終戦となった日本戦で先発し４回２／３を６安打無失点、３奪三振の快投を見せた。２０２３年大会では大谷翔平を３球三振に打ち取った“大谷キラー”としても知られ、普段は電気技師として働いている。

そのサトリアは１２日までにインスタグラムを更新。「日本、ありがとう。本当に私の人生を変えてくれました」と記し、侍ジャパンの宮城大弥、高橋宏斗と肩を組んだショットなどをアップした。

今大会限りでの代表引退を明言している右腕の投稿には「こちらこそ沢山（たくさん）の感動をありがとうございました！」「サトリアさん、ありがとう。世界で一番かっこいい電気技師です」「とても感動しました」「あなたが日本のことを好きなように、日本人もあなたのことが大好きです！」「こちらこそありがとう」「ＷＢＣであなたを知ることが出来てよかった」など温かな声が続々と寄せられている。