「朗報。嬉しい」「きたか」日本サッカー界に届いた “吉報”にファン歓喜！「待ってたよ」
アヤックスのDF板倉滉が、トレーニングを再開したようだ。
新たにオスカル・ガルシア暫定監督を迎えたオランダの名門は３月11日、公式SNSで練習の模様を収めた動画や写真を投稿。29歳の日本代表DFがランニングをしている姿が確認できる。
専門サイト『AJAX SHOW TIME』も「板倉は火曜日の午後、アヤックスの練習場に復帰した」と伝えている。
「このセンターバックは最近、背中の痛みに悩まされていたが、回復に向かっているようだ。しかし、チーム練習の映像にはまだ姿が見えず、個人練習のみのようだ」
１月24日のフォレンダム戦以来、実戦から遠ざかっていただけに、練習復帰のニュースは、怪我人が続出している日本代表にとっても朗報だ。
日本のSNS上では、「板倉くん、練習復帰。嬉しい」「個別トレーニングきたか」「待ってたよ、コウ！」「トレーニング再開との朗報。嬉しいな」といった声が上がった。
試合に復帰できるまではもう少し時間がかかりそうだが、元気そうな姿がファンを安堵させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」
新たにオスカル・ガルシア暫定監督を迎えたオランダの名門は３月11日、公式SNSで練習の模様を収めた動画や写真を投稿。29歳の日本代表DFがランニングをしている姿が確認できる。
専門サイト『AJAX SHOW TIME』も「板倉は火曜日の午後、アヤックスの練習場に復帰した」と伝えている。
「このセンターバックは最近、背中の痛みに悩まされていたが、回復に向かっているようだ。しかし、チーム練習の映像にはまだ姿が見えず、個人練習のみのようだ」
１月24日のフォレンダム戦以来、実戦から遠ざかっていただけに、練習復帰のニュースは、怪我人が続出している日本代表にとっても朗報だ。
日本のSNS上では、「板倉くん、練習復帰。嬉しい」「個別トレーニングきたか」「待ってたよ、コウ！」「トレーニング再開との朗報。嬉しいな」といった声が上がった。
試合に復帰できるまではもう少し時間がかかりそうだが、元気そうな姿がファンを安堵させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」