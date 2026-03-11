この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が買い進めの新常識を解説！『2026年はコレを知らないと損します！不動産投資の失敗を防ぐ最新の買い進め戦略について解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏の動画『2026年はコレを知らないと損します！不動産投資の失敗を防ぐ最新の買い進め戦略について解説します！』では、不動産投資を取り巻く環境が大きく変化した現在、投資家が理解しておくべき「買い進め戦略」の考え方が整理されている。



木村氏が最初に示すのは、近年の不動産投資において最も重要なのは「物件を買えるかどうか」ではなく「どう買い進めるか」であるという視点だ。かつては大型の物件を一度に取得するような手法も語られていたが、金融環境や市場参加者の増加によって状況は大きく変わった。現在は複数の物件を段階的に取得しながら資産を積み上げる考え方が中心になりつつあるという。



その背景として語られるのが金融機関の融資姿勢の変化である。銀行ごとに融資の対象や判断基準は異なり、都市銀行、地方銀行、信用金庫などそれぞれ役割が異なる。特に賃貸経営のような事業性の融資では、金融機関の種類や方針によって結果が大きく変わる可能性があると木村氏は指摘する。さらに各金融機関には融資枠があり、どの銀行をどの順序で利用するかによって最終的に活用できる資金規模が変わることもあるという。



物件選びの視点についても注意点が示される。表面的な利回りだけを基準に判断するのではなく、なぜその利回りになるのかを冷静に確認する必要があると木村氏は語る。立地条件や建物の特徴、将来の運営リスクなど、さまざまな要因が価格や利回りに影響するためである。さらに将来的な売却を見据え、土地の価値や資産性を意識することも重要な判断材料になると説明。



動画では投資家の状況ごとに異なる進め方も整理されている。年収や経験が限られる初心者の場合、小ぶりな物件から経験を積みながら金融機関との関係を築くことが現実的な方法とされる。



また、すでに投資で思うような結果が出ていない場合の考え方にも触れられる。木村氏は、状況によっては物件を売却しながら再構築する選択も現実的な手段だと説明する。その際には付加価値を高めたり、複数の不動産会社に依頼したりすることで売却条件が変わる可能性があるという。



不動産投資では、物件の種類や金融機関の特性、投資家自身の状況など多くの要素が組み合わさる。木村氏は、単一の方法に依存するのではなく、複数の選択肢を理解した上で自分に合ったロードマップを描くことが重要だと述べている。動画では、そうした戦略の具体的な考え方が段階的に解説されている。