【70代で恋愛は痛い？】子どもは交際を反対、近所でも噂され…楽しい老後を求めただけなのに。さらに知らない番号から電話が…＜第５話まんが＞【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年9月8日）********心身ともに健康なシニア世代が増える中、70代以降に人生を共に歩むパートナーと出会う人も。72歳の小林愛子さんは、10年前に夫に先立たれて現在はひとり暮らし。友人に勧められて行ったオープンカレッジで、73歳の徳田さんと出会います。徳田さんは3年前に妻を亡くしており、自分と似た境遇に親近感を覚えた愛子さん。物腰柔らかな彼に惹かれていき、お付き合いすることに。交際から3ヵ月が経った頃、徳田さんから同棲の提案が。隣市に住む娘に相談すると大反対されて…

* * * * * * *

娘と息子にアレコレ詮索され

前話からの続き。

今日は徳田さんと我が家で鍋料理を食べる日です。

その数日後、娘がいきなり訪ねてきました。

年寄りは大人しくしてろということですかね↓↓↓

近所で噂になってるよ

そう言い放つと、娘は帰っていきました……。

近所に恥を晒さないで！↓↓↓

相手の息子さんからの電話

それだけ言うと電話は一方的に切れてしまいました。

お互いの子どもたちに反対される私たちの恋愛…。私たちがまちがっているのでしょうか。

第６話へ続く。