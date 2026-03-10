CAMSHOP.JPの『頭文字D』グッズが「ギアーズジャムファボーレ富山店」（富山県富山市婦中町下轡田165-1）にて販売される。

【写真】ハチロクことAE86型ウェットティッシュケースなど

「ギアーズジャムファボーレ富山店」特設スペースにて、CAMSHOP.JPが展開する“クルマ×日常雑貨”シリーズを中心とした『頭文字D』アイテムの取り扱いがスタート。本ポップアップでは、作品に登場する名車をモチーフにした立体雑貨から、日常使いしやすいアパレルまで幅広く展開。

ハチロクことAE86の上部から取り出すことのできるウェットティッシュケースをはじめ、Mazda RX-7（FC3S型／FD3S型）モチーフのBluetoothマウス、365日それぞれの誕生日デザインが楽しめるアクリルキーチェーン、クロームメッキ仕上げによるAE86型『頭文字D』メタリックキーリングなどがラインナップ。

またアウトドアやキャンプなどお出掛けに便利な折りたたみスツール、『頭文字D』のロゴがプリントされたTシャツはじめ作品に関するイラストが掲載されたTシャツの数々。容量約10リットルのトートバッグなど、日常に取り入れやすいアイテムが揃う。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）