ÅÔ¿´¤«¤é±ó¤¤¤Î¤Ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡×¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦Åò²Ï¸¶¤¬º£ÃíÌÜ¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
LIFULL¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME'S(¥é¥¤¥Õ¥ë¥Û¡¼¥à¥º)¡×¤Ï3·î5Æü¡¢¡Ö2026Ç¯ LIFULL HOME'S ¤ß¤ó¤Ê¤¬Ãµ¤·¤¿! Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°(¼óÅÔ·÷ÈÇ¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþÊÔ)¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°(¼óÅÔ·÷ÈÇ¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþÊÔ)
Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¡¢LIFULL HOME'S¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¤Î¿·ÃÛ¡¦Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÌä¹ç¤»¿ô¤ò±ØÊÌ¤Ë½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£²Á³ÊÁê¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËLIFULL HOME'S¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê(Ãæ±ûÃÍ)¤ò60Ö¤Ë´¹»»¤·¤¿¡£
Áí¹ç1°Ì¤ÏJR»³¼êÀþ¤ÎºÆ³«È¯¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖÅÄÄ®¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¶áÎÙ¤ÇÂçµ¬ÌÏ³«È¯¤¬¿Ê¤à¡Ö¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡×¤è¤ê¤âÀ¸³èÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤ÅÀ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2°Ì¤Ë¤Ï¶Ïº¹¤Ç¡ÖÉÔÆ°Á°¡×¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÉÊÀî¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â±Ø¼þÊÕ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¤¬³èÈ¯¤Ê¥¨¥ê¥¢¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜ¤Ï¡¢4°Ì¤Î¡Ö¸å³Ú±à¡×¤È5°Ì¤Î¡ÖÅò²Ï¸¶¡×¡£¡Ö¸å³Ú±à¡×¤Ï¡¢100¸Í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾®µ¬ÌÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤¬¤é8¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬2025Ç¯Ãæ¤Ë½×¹©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤ÎÌä¹ç¤»¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£
5°Ì¤Î¡ÖÅò²Ï¸¶¡×¤Ï¡¢²¹Àô¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Äã²Á³Ê¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æµï½»¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥ê¥¾¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤ÎÈæ³ÓÅª¾®µ¬ÌÏ¤ÊÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¶áÇ¯¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÊ¬¾ù¤µ¤ì¡¢ÅÔ¿´¼þÊÕ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤ËÏ¢¤ì¤ÆÌä¹ç¤»¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ê·Ð°Þ¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
