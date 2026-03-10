「一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time!」4月11日より順次発売チーズにすっぽりはまるジェリーのぬいぐるみマスコットなどが登場
【一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time!】 4月11日～ 順次発売予定 価格：1回750円
BANDAI SPIRITSは、ハズレ無しのキャラクターくじ「一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time!」を4月11日より全国のローソンなどで4月11日より順次発売する。価格は1回750円。
本商品は、アニメーション作品「トムとジェリー」をモチーフにした景品が当たる一番くじ。景品にはチーズの中にすっぽりはまるジェリーがかわいいぬいぐるみマスコットのほか、「ジェリーハートビートライト」など、アニメの印象的なシーンを再現したグッズが用意される。
全ラインナップについては3月11日に公開される予定となっている。
□「一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time!」のページ
B賞 ジェリーハートビートライト
D賞 ディスプレイぬいぐるみマスコット ジェリー
📢3/12(木)、全ラインナップ公開❗- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) March 10, 2026
一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time!🧀🧀
📅4/11(土)より順次発売予定📅https://t.co/B5LzLzSSAO
チーズの中にすっぽりはまるジェリーが
可愛いぬいぐるみマスコット🧀@tomandjerry_JP#トムジェリ #トムとジェリー pic.twitter.com/KpmabaPggn
TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s24)