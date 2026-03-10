【一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time!】 4月11日～ 順次発売予定 価格：1回750円

BANDAI SPIRITSは、ハズレ無しのキャラクターくじ「一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time!」を4月11日より全国のローソンなどで4月11日より順次発売する。価格は1回750円。

本商品は、アニメーション作品「トムとジェリー」をモチーフにした景品が当たる一番くじ。景品にはチーズの中にすっぽりはまるジェリーがかわいいぬいぐるみマスコットのほか、「ジェリーハートビートライト」など、アニメの印象的なシーンを再現したグッズが用意される。

全ラインナップについては3月11日に公開される予定となっている。

B賞 ジェリーハートビートライト

D賞 ディスプレイぬいぐるみマスコット ジェリー

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s24)