第1子妊娠中のモデル・タレントの藤田ニコルが8日、自身のインスタグラムを更新。友人の祝福を受けたこととメディアへの出演がカウントダウンに入ったことを明かした。



【写真】大きく膨らんだお腹 ベビちゃんに会える日がどんどん近づいてくる

クリームたっぷりの大きなケーキの前でほほ笑む写真を投稿したニコル。「またまたお友達にお祝いしてもらっちゃった」と記した。ケーキは上に王冠、サイドには蝶の細かな細工のデコレーションが施された華やかさ。着けているカチューシャには「MOM TO BE」(母になる)と刻まれており、祝福モード一色だ。



ピンクのトップスで笑みを浮かべたニコルは「もうメディアに出るお仕事はあと3回 なんだかあっという間に感じます...」と心境を明かす。ややタイトめなコーデでもあって、大きく膨らんだお腹がはっきり分かる姿も披露。さらに、ケーキのろうそくを吹き消す動画も添えた。



生まれてくる子の性別を女の子と明かした2月23日の投稿はお腹周りが見えにくいショット。26日の更新でもルイ・ヴィトンのバッグに隠される感じになっていた。16日のカーディガンにデニムを合わせた私服姿からかなり大きくなった印象で、ファンも「お腹大きくなってきたね」「おなかぽんぽこりんや～」「元気な赤ちゃん産まれますように！」と反応。



また、メディアへの登場が残り少なくなっていることに、フォロワーからは「寂しいね」「勝手に泣きそうになってます」「寂しいけど元気な赤ちゃん産んで」といった声も。「妊婦さんのにこるんも可愛い」「もうママの顔してるね」と誕生の日を楽しみにするコメントも寄せられていた。



ニコルは1998年生まれ、ニュージーランド出身。2009年にファッション誌「ニコラ」の第13回ニコラモデルオーディションでグランプリの5人に選ばれ専属モデルに。14年に卒業し、「ポップティーン」専属モデル（17年卒業）に。23年8月に俳優・稲葉友との結婚、25年12月に妊娠を発表している。



（よろず～ニュース編集部）