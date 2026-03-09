「オオカミくん」“きゃすたい”辻加純＆辻野太陸、密着ショットにファン感激「尊すぎる」「見てるこっちまで幸せになる」
【モデルプレス＝2026/03/09】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が3月7日、自身のInstagramを更新。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」へ共に参加していた、交際中のダンスインストラクター・辻野太陸との2ショットを投稿した。
【写真】「オオカミくん」交際公表話題のカップル「尊すぎる」貴重な密着ショット
辻は「中々写真あげないのでたまには」とつづり、辻野との2ショットを公開。ウインクする辻との密着ショットを披露している。
また「たいちさんのD.LEAGUEを初めて見に行ってきました 人生で初めてでほんとにほんとに 楽しくてかっこよくて最高でしたー」「こんな世界があるんだなぁって見せてもらえて本当に良かったまたいきたい」と辻野の応援に行ったことも記している。
この投稿にファンからは「尊すぎる」「画面が最強すぎる」「お似合いカップル」「見てるこっちまで幸せになる」などといった反響が寄せられている。
辻と辻野は、2024年8月にABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加し、“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2人が再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
◆“きゃすたい”、密着2ショット公開
◆“きゃすたい”の投稿が話題
