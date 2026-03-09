みちょぱ、ちゃんみなとは「中学の時から友だち」 芸能界入り前からの交流を明かす
タレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優が、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』#109に出演した。
今回は「自称スターに似すぎのマスクイケメン＆マスク美女大集合SP！」と題し、人気企画「スターに似すぎのマスクイケメン＆マスク美女」の特別版を届けた。今回スタジオに集結したのは、ちゃんみな、こっちのけんと、佐藤健などのそっくりさん。今回番組では、SNSなどで「あのスターに私は似ています」とそっくりをアピールしつつも、賛否両論が巻き起こっている“自称そっくりさん”たちのマスクを外した顔を見て、今後そっくりと名乗っていいかについてジャッジした。
番組前半では、ちゃんみなに激似と名乗るダンス講師のあすぴんさんが登場。あすぴんさんには「35歳までに自分のダンススタジオを持ちたい」という夢があり、「そのためのPRとして今回ななにーで“ちゃんみな似と名乗っていい認定”をいただきたい」と呼びかけるが、これにはみちょぱが「さすがに本人の許可がいるんじゃない？」と至極真っ当にコメントを返した。
そんな中、みちょぱが「ぶっちゃけ、ちゃんみなは中学の時からの友だちなんで」とサラリと明かすと、スタジオの出演者たちが騒然となる一幕も。「お互い、芸能をやる前からの友だちなんで。練馬だから！」と話すと、テロップで「みちょぱと同じギャルサークルにちゃんみなも所属」と伝えられた。
