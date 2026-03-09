15インチホイール採用のレジャーモデル

ホンダは、2026年3月20日から順次開催される「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」をはじめ、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」、「第5回 名古屋モーターサイクルショー」にて、多彩なカテゴリーの二輪車を出展する予定です。

同社はこれまでにもモーターサイクルショーで数々のコンセプトモデルを公開してきましたが、ここでは「第31回 大阪モーターサイクルショー2015」で発表された「BULLDOG（ブルドッグ）」に焦点を当てて振り返ります。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「400ccレジャーバイク」です！ 画像で見る

このBULLDOGは、バイクを活用した楽しいレジャーの世界を提案するために開発されたコンセプトモデルです。「愛すべき旅の相棒」を開発テーマに掲げ、従来のレジャーモデルの枠組みにとらわれない自由な発想で、アウトドアライフの中で活躍するバイクのイメージを形にしています。

BULLDOGの外観は、15インチサイズのワイドタイヤと低重心なフォルムが特徴的なスタイルを構成しています。この組み合わせによってシート高は730mmというクルーザーモデル並の低い数値を実現し、乗り手に優れた足着き性をもたらしています。

その姿は、頼りがいのあるたくましさの中に愛嬌を感じさせる独特の魅力を醸し出しており、普段からバイクに乗る人はもちろん、乗らない人も思わず笑顔になるようなデザインを目指して作られました。

搭載されるエンジンは排気量400ccの水冷・4ストローク・DOHC・直列2気筒で、力強く扱いやすい出力特性を持ち、市街地から郊外まで、様々なシチュエーションで軽快な走りを楽しめます。

また、レジャーシーンでの使用を想定した充実の装備も特徴で、キャンプツーリングなどに対応可能なキ前後ャリアを標準で採用するほか、燃料タンクの横には小物を入れられるユーティリティスペースを備えています。このスペースは、実用性だけでなく、スタイリング上のアクセントとしても役割を果たしています。

発表から11年が経過したにも関わらず、BULLDOGが放つ魅力は色褪せることがありません。2026年のモーターサイクルショーでは、メーカー各社からどのような新しいモデルがお披露目されるのか、期待が集まります。