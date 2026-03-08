¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ç¤Ï¸¦µæ¼ÔÈ©¤È¤¤¤¦ÆÃ°Û¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¡¡Ö¸¸¤Î»°´§ÇÏ¡×¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤¬¸«¤»¤Ä¤±¤¿¼¡¸µ¤Î°ã¤¦¶¯¤µ
ÁÉ¤ëÌ¾ÇÏ¤Î¿¿¿ñ
Ï¢ºÜÂè37²ó¡§¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊCygames¡Ë¡£2021Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè37²ó¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢£´Àï£´¾¡¤Ç£Çµ»©·î¾Þ¤òÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Î¾ã¤Ë¤è¤ê°úÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
Ìµ½ý¤Î£´Ï¢¾¡¤Ç»©·î¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¡¡photo by Kyodo News
¡¡²Ê³ØÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢Â®ÅÙ¤Î¸Â³¦¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¸¦µæ¼ÔÈ©¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤À¡£¥¦¥ÞÌ¼¤ÎÆùÂÎ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¸¦µæ¤ä¼Â¸³¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÆÃ°Û¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¦¥ÞÌ¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¥ÁöÇÏ¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¡££´ÀïÌµÇÔ¤Ç2001Ç¯¤Î£Çµ»©·î¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤òÀ©¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿£±Æ¬¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»©·î¾Þ¤Î¤¢¤È¤Ë¸Î¾ã¤¬È½ÌÀ¡£°úÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£²áµî£´Àï¤ÎÆâÍÆ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¸¸¤Î»°´§ÇÏ¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±ÇÏ¤ÎÌ¾¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¿¥¥ª¥ó¡×¤È¤Ï¡ÖÄ¶¸÷Â®¤ÎÎ³»Ò¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤¬"Â®ÅÙ¤Î¸Â³¦¤òµá¤á¤ë¸¦µæ¼ÔÈ©"¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¶¥ÁöÇÏ¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤Ï¡¢2000Ç¯12·î¤Ë£³ºÐ¡Ê¸½£²ºÐ¡£¢¨2001Ç¯ÅÙ¤«¤é¹ñºÝ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¤¨Ç¯¤«¤éËþÇ¯Îð¤ËÊÑ¹¹¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¿·ÇÏÀï¤ò³Ú¾¡¤¹¤ë¤È¡¢£²ÀïÌÜ¤Ë¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê½Å¾Þ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢Åö»þËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÁÇ¼ÁÇÏ¤¬½¸·ë¤·¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»°´§¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÐÎµÌç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Ç·¥é¥¸¥ª¤¿¤ó¤ÑÇÕ£³ºÐ£Ó¡Êºå¿À¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ë¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤â¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤¬¥º¥é¥ê¤È´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£1.4ÇÜ¤Î°µÅÝÅª£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·ÇÏÀï£²Ãå¸å¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿³°¹ñ»ºÇÏ¤Î¥¯¥í¥Õ¥Í¡£¿·ÇÏÀï¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤Ï¤½¤ì¤ËÂ³¤¯£²ÈÖ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ï¢¾¡¤Ç£Ç·»¥ËÚ£³ºÐ£Ó¡Ê»¥ËÚ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤¬¤¿¤À¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃ¯¤â¤¬Ç§¼±¤¹¤ë¡£
¡¡Æ»Ãæ¡¢¥¯¥í¥Õ¥Í¤È¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¸å¤í¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤¿¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤Ï¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¿Ê½Ð¤ò³«»Ï¤·¤¿¥¯¥í¥Õ¥Í¤Ë³°¤«¤é¥¹¥Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆÄ¾Àþ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥à¥Á¤â»È¤ï¤º¤ËÂçËÜÌ¿ÇÏ¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¥¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥Õ¥Í¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤à¤¬¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤È¤Îº¹¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£°µ´¬¤ÎËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤È´¤±¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë£²ÇÏ¿ÈÈ¾¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ²÷¾¡¡£¥¯¥í¥Õ¥Í¤Ï¤µ¤é¤ËÃÙ¤ì¤Æ£³Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Ì¾¤¦¤Æ¤Î³°¹ñ»ºÇÏ¤È½Å¾ÞÇÏ¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È²¼¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤ÎÉ¾²Á¤Ï°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¡¢ÃÇÁ³¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿Á°¾¥Àï¤Î£Ç¶ÌïÀ¸¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤â£µÇÏ¿Èº¹¤Î¾¡Íø¡£´°Á´¤Ê¤ë¼çÌò¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½éÀï¤Î»©·î¾Þ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡1.3ÇÜ¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¡£¥²¡¼¥È¤¬³«¤¯¤È¡¢£µÈÖ¼ê¤Î¹¥°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡££´¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤Ï¼è¤é¤º¤Ë¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿Ä¾Àþ¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤ÏÇÏ¤Ê¤ê¤Î¤Þ¤ÞÀèÆ¬¤ËÊÂ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î³°¤«¤é£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥à¤â°ì½ï¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¿Þ¤ê¡¢¿Íµ¤ÇÏÆ±»Î¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç³Î¤«¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬Æâ³°¤«¤é·üÌ¿¤ËÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤ÏÆÃ¤ËÌµÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·Ú²÷¤ÊµÓ¼è¤ê¤ÇµÞºä¤â¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢¸åÂ³¤Ë£±ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î´°¾¡¡£¤½¤Îº¹¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤âµÍ¤Þ¤ê¤½¤¦¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¼¡¸µ¤Î°ã¤¦¶¯¤µ¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Î¼Â¶·¥¢¥Ê¤â»°´§¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡Ö¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¡¢¤Þ¤º°ì´§¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î»©·î¾Þ¤«¤éÌóÈ¾·î¸å¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤Ï¶þç§±ê¤òÈ¯¾É¡£»°´§¤Ï¤ª¤í¤«¡¢°úÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¸÷¤Î¤è¤¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¶¥ÁöÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥¯¥í¥Õ¥Í¡¢¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥à¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤Ë£Ç£É¤òÀ©ÇÆ¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿2001Ç¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯À¤Âå¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÃÇ¥È¥Ä¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿¡£