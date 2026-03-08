将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）が、かつてない試練の時を迎えている。現在開催中の「囲碁将棋チャンネル 第75期ALSOK杯王将戦七番勝負」では永瀬拓矢九段（33）に1勝3敗、第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負では増田康宏八段（28）に1勝2敗と、タイトル防衛に向けて後がない“ダブルカド番”の危機に立たされているのだ。

【映像】不調説を一蹴する高見七段

絶対王者ゆえに、わずかに黒星が重なっただけで周囲からは「不調説」すら囁かれる事態に。しかし、藤井王将は2025年度も朝日杯将棋オープン戦やNHK杯テレビ将棋トーナメントで優勝を飾り、通算勝率も0.740と依然としてハイレベルな成績をキープしている。

王将戦第5局のABEMA中継で解説を務めた高見泰地七段（32）は、この状況に言及。「最近不調なんじゃないかという声が出ている。終盤の逆転負けなどを見ると『藤井さんでもこういうことがあるんだな』と思った」と語りつつも、同僚棋士としてその底力への信頼を口にした。

「プロ入り10年を迎える年に2つのタイトル戦で試練を迎えている。でも、『流れのままにダメだった〜』というイメージが沸かず、なんとなく立て直してくると思う」と周囲の声を一蹴。さらに「永瀬九段も増田八段も、星がリードしていても藤井さんを相手に『次で決めないと大変だ』という思いがあるはず。全力でぶつかってくる挑戦者をどう迎え討つのか、棋士として注目している」と熱い視線を送った。

トップ棋士たちも恐れる、覚醒した絶対王者の底力。背水の陣からどのような逆襲劇を見せるのか、防衛戦のクライマックスに日本中が注目している。

（ABEMA／将棋チャンネルより）