W杯予選へ挑むバスケ女子日本代表ロスター12名発表…町田瑠唯や馬瓜ステファニーらがメンバー入り

日本バスケットボール協会（JBA）は3月8日、『FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026予選トーナメント』に出場する女子日本代表（FIBA女子ランキング11位）の登録メンバー12名を発表した。

ポイントガード陣には『FIBA女子アジアカップ2025』でA代表デビューを果たし大会ベスト5にも輝いた田中こころに加え、町田瑠唯、山本麻衣など海外挑戦も行ったメンバーが選ばれた。センターには、髙田真希、渡嘉敷来夢のベテランが名を連ね、スペインリーグで戦う馬瓜ステファニーや、朝比奈あずさらも参加が決定した。

強化合宿に参加したメンバーからは、林咲希、梅沢カディシャ樹奈、樋口鈴乃らが選外に。7日間で5戦というハードスケジュールに今回選ばれた12名で挑む。試合はトルコ・イスタンブールで行われ、3月11日にハンガリー代表（同20位）との初戦が行われる予定だ。

今回発表された参加メンバー、および試合の放送・配信日程は以下の通り。

◆■W杯予選へ参加する女子日本代表メンバー

【選手】



#2 今野紀花（SG／179センチ／25歳／デンソー アイリス）



#3 馬瓜ステファニー（SF／182センチ／27歳／CASADEMONT ZARAGOZA）



#8 髙田真希（C／185センチ／36歳／デンソー アイリス）



#10 渡嘉敷来夢（C／193センチ／34歳／アイシン ウィングス）



#13 町田瑠唯（PG／162センチ／33歳／富士通 レッドウェーブ）



#14 朝比奈あずさ（PF／185センチ／22歳／筑波大学4年）



#23 山本麻衣（PG／163センチ／26歳／トヨタ自動車 アンテロープス）



#26 田中こころ（PG／173センチ／20歳／ENEOSサンフラワーズ）



#31 平下愛佳（SF／178センチ／24歳／トヨタ自動車 アンテロープス）



#37 薮未奈海（SG／178センチ／21歳／デンソー アイリス）



#52 宮澤夕貴（PF／183センチ／32歳／富士通 レッドウェーブ）



#75 東藤なな子（SG／175センチ／25歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



※平均身長178.0センチ、平均年齢27.1歳

【スタッフ】



チームダイレクター：小栗弘（公益財団法人日本バスケットボール協会）



ヘッドコーチ：コーリー・ゲインズ（公益財団法人日本バスケットボール協会）



アシスタントコーチ：宮田知己（公益財団法人日本バスケットボール協会）



アナライジングコーチ：伊藤恭子（デンソー アイリス）



通訳：下條海（公益財団法人日本バスケットボール協会）



スポーツパフォーマンスコーチ：臼井智洋（公益財団法人日本バスケットボール協会）



アスレティックトレーナー：荻野まゆみ（公益財団法人日本バスケットボール協会）



アスレティックトレーナー：宮口佳子（S-Life はりきゅう院）



チームマネージャー：古海五月（公益財団法人日本バスケットボール協会）



チームマネージャー：小松佳緒里（ENEOSサンフラワーズ）



テクニカルスタッフ：有賀早希（富士通 レッドウェーブ）



ドクター：小松孝行（順天堂大学医学部スポーツ医学研究室）



チーム広報：松本麻里（公益財団法人日本バスケットボール協会）

◆■W杯予選放送・配信スケジュール

・3月11日（水） 日本 vs ハンガリー



地上波（フジテレビ）：25時45分～27時45分



CS（フジテレビNEXT）、FOD：23時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中

・3月12日（木） 日本 vs オーストラリア



地上波（フジテレビ）：26時15分～28時15分



CS（フジテレビNEXT）、FOD：20時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中

・3月14日（土） 日本 vs トルコ



CS（フジテレビNEXT）、FOD：26時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中

・3月15日（日） 日本 vs カナダ



CS（フジテレビNEXT）、FOD：23時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中

・3月17日（火） 日本 vs アルゼンチン



地上波（フジテレビ）：24時55分～26時55分



CS（フジテレビNEXT）、FOD：20時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中