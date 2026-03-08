W杯予選へ挑むバスケ女子日本代表ロスター12名発表…町田瑠唯や馬瓜ステファニーらがメンバー入り

　日本バスケットボール協会（JBA）は3月8日、『FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026予選トーナメント』に出場する女子日本代表（FIBA女子ランキング11位）の登録メンバー12名を発表した。


　ポイントガード陣には『FIBA女子アジアカップ2025』でA代表デビューを果たし大会ベスト5にも輝いた田中こころに加え、町田瑠唯、山本麻衣など海外挑戦も行ったメンバーが選ばれた。センターには、髙田真希、渡嘉敷来夢のベテランが名を連ね、スペインリーグで戦う馬瓜ステファニーや、朝比奈あずさらも参加が決定した。


　強化合宿に参加したメンバーからは、林咲希、梅沢カディシャ樹奈、樋口鈴乃らが選外に。7日間で5戦というハードスケジュールに今回選ばれた12名で挑む。試合はトルコ・イスタンブールで行われ、3月11日にハンガリー代表（同20位）との初戦が行われる予定だ。


今回発表された参加メンバー、および試合の放送・配信日程は以下の通り。


◆■W杯予選へ参加する女子日本代表メンバー

【選手】

#2　今野紀花（SG／179センチ／25歳／デンソー アイリス）

#3　馬瓜ステファニー（SF／182センチ／27歳／CASADEMONT ZARAGOZA）

#8　髙田真希（C／185センチ／36歳／デンソー アイリス）

#10　渡嘉敷来夢（C／193センチ／34歳／アイシン ウィングス）

#13　町田瑠唯（PG／162センチ／33歳／富士通 レッドウェーブ）

#14　朝比奈あずさ（PF／185センチ／22歳／筑波大学4年）

#23　山本麻衣（PG／163センチ／26歳／トヨタ自動車 アンテロープス）

#26　田中こころ（PG／173センチ／20歳／ENEOSサンフラワーズ）

#31　平下愛佳（SF／178センチ／24歳／トヨタ自動車 アンテロープス）

#37　薮未奈海（SG／178センチ／21歳／デンソー アイリス）

#52　宮澤夕貴（PF／183センチ／32歳／富士通 レッドウェーブ）

#75　東藤なな子（SG／175センチ／25歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）

※平均身長178.0センチ、平均年齢27.1歳


【スタッフ】

チームダイレクター：小栗弘（公益財団法人日本バスケットボール協会）

ヘッドコーチ：コーリー・ゲインズ（公益財団法人日本バスケットボール協会）

アシスタントコーチ：宮田知己（公益財団法人日本バスケットボール協会）

アナライジングコーチ：伊藤恭子（デンソー アイリス）

通訳：下條海（公益財団法人日本バスケットボール協会）

スポーツパフォーマンスコーチ：臼井智洋（公益財団法人日本バスケットボール協会）

アスレティックトレーナー：荻野まゆみ（公益財団法人日本バスケットボール協会）

アスレティックトレーナー：宮口佳子（S-Life はりきゅう院）

チームマネージャー：古海五月（公益財団法人日本バスケットボール協会）

チームマネージャー：小松佳緒里（ENEOSサンフラワーズ）

テクニカルスタッフ：有賀早希（富士通 レッドウェーブ）

ドクター：小松孝行（順天堂大学医学部スポーツ医学研究室）

チーム広報：松本麻里（公益財団法人日本バスケットボール協会）


◆■W杯予選放送・配信スケジュール

・3月11日（水）　日本 vs ハンガリー

地上波（フジテレビ）：25時45分～27時45分

CS（フジテレビNEXT）、FOD：23時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中


・3月12日（木）　日本 vs オーストラリア

地上波（フジテレビ）：26時15分～28時15分

CS（フジテレビNEXT）、FOD：20時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中


・3月14日（土）　日本 vs トルコ

CS（フジテレビNEXT）、FOD：26時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中


・3月15日（日）　日本 vs カナダ

CS（フジテレビNEXT）、FOD：23時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中


・3月17日（火）　日本 vs アルゼンチン

地上波（フジテレビ）：24時55分～26時55分

CS（フジテレビNEXT）、FOD：20時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中