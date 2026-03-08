W杯予選へ挑むバスケ女子日本代表ロスター12名発表…町田瑠唯や馬瓜ステファニーらがメンバー入り
日本バスケットボール協会（JBA）は3月8日、『FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026予選トーナメント』に出場する女子日本代表（FIBA女子ランキング11位）の登録メンバー12名を発表した。
ポイントガード陣には『FIBA女子アジアカップ2025』でA代表デビューを果たし大会ベスト5にも輝いた田中こころに加え、町田瑠唯、山本麻衣など海外挑戦も行ったメンバーが選ばれた。センターには、髙田真希、渡嘉敷来夢のベテランが名を連ね、スペインリーグで戦う馬瓜ステファニーや、朝比奈あずさらも参加が決定した。
強化合宿に参加したメンバーからは、林咲希、梅沢カディシャ樹奈、樋口鈴乃らが選外に。7日間で5戦というハードスケジュールに今回選ばれた12名で挑む。試合はトルコ・イスタンブールで行われ、3月11日にハンガリー代表（同20位）との初戦が行われる予定だ。
今回発表された参加メンバー、および試合の放送・配信日程は以下の通り。
◆■W杯予選へ参加する女子日本代表メンバー
【選手】
#2 今野紀花（SG／179センチ／25歳／デンソー アイリス）
#3 馬瓜ステファニー（SF／182センチ／27歳／CASADEMONT ZARAGOZA）
#8 髙田真希（C／185センチ／36歳／デンソー アイリス）
#10 渡嘉敷来夢（C／193センチ／34歳／アイシン ウィングス）
#13 町田瑠唯（PG／162センチ／33歳／富士通 レッドウェーブ）
#14 朝比奈あずさ（PF／185センチ／22歳／筑波大学4年）
#23 山本麻衣（PG／163センチ／26歳／トヨタ自動車 アンテロープス）
#26 田中こころ（PG／173センチ／20歳／ENEOSサンフラワーズ）
#31 平下愛佳（SF／178センチ／24歳／トヨタ自動車 アンテロープス）
#37 薮未奈海（SG／178センチ／21歳／デンソー アイリス）
#52 宮澤夕貴（PF／183センチ／32歳／富士通 レッドウェーブ）
#75 東藤なな子（SG／175センチ／25歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）
※平均身長178.0センチ、平均年齢27.1歳
【スタッフ】
チームダイレクター：小栗弘（公益財団法人日本バスケットボール協会）
ヘッドコーチ：コーリー・ゲインズ（公益財団法人日本バスケットボール協会）
アシスタントコーチ：宮田知己（公益財団法人日本バスケットボール協会）
アナライジングコーチ：伊藤恭子（デンソー アイリス）
通訳：下條海（公益財団法人日本バスケットボール協会）
スポーツパフォーマンスコーチ：臼井智洋（公益財団法人日本バスケットボール協会）
アスレティックトレーナー：荻野まゆみ（公益財団法人日本バスケットボール協会）
アスレティックトレーナー：宮口佳子（S-Life はりきゅう院）
チームマネージャー：古海五月（公益財団法人日本バスケットボール協会）
チームマネージャー：小松佳緒里（ENEOSサンフラワーズ）
テクニカルスタッフ：有賀早希（富士通 レッドウェーブ）
ドクター：小松孝行（順天堂大学医学部スポーツ医学研究室）
チーム広報：松本麻里（公益財団法人日本バスケットボール協会）
◆■W杯予選放送・配信スケジュール
・3月11日（水） 日本 vs ハンガリー
地上波（フジテレビ）：25時45分～27時45分
CS（フジテレビNEXT）、FOD：23時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中
・3月12日（木） 日本 vs オーストラリア
地上波（フジテレビ）：26時15分～28時15分
CS（フジテレビNEXT）、FOD：20時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中
・3月14日（土） 日本 vs トルコ
CS（フジテレビNEXT）、FOD：26時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中
・3月15日（日） 日本 vs カナダ
CS（フジテレビNEXT）、FOD：23時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中
・3月17日（火） 日本 vs アルゼンチン
地上波（フジテレビ）：24時55分～26時55分
CS（フジテレビNEXT）、FOD：20時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中