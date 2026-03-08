100均のカバー買って大正解♡うっかりして大惨事…を防ぐ！コスパ最強の便利アイテム

コップをうっかり倒して飲み物がこぼれる…そんな経験、誰にでもありますよね。そんなときに役立つのがダイソーで見つけたカップカバー。しっかりフィットし倒れてもこぼれず安心！シリコーンゴム製でホットもアイスも対応し、繰り返し使えるのでコスパもよく衛生的♪デスクワークや子どもの食事タイムにも大活躍です。

商品情報

商品名：シリコーンカップカバー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径7×4cm

対応サイズ（約）：【ストロー】直径7mm以下、【コップ】直径7cm〜9cm

カラー展開：白、半透明

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4991203191274

100円で繰り返し使える♪ダイソーの『シリコーンカップカバー』

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『シリコーンカップカバー』。

カップにしっかりフィットする深めのデザインで、うっかり倒しても安心の便利グッズ。

お値段は110円（税込）で、汚れたら洗えるので繰り返し使えて経済的で、衛生面もばっちりです。

シリコーンゴム製で柔らかく、直径7cm〜9cmまでのコップに取り付けが可能。

また、耐熱温度200℃・耐冷温度-20℃まで対応しており、温かい飲み物も安心して使えるのが嬉しいポイント。

デスク作業のお供に！うっかり倒しても安心設計♪

付け方は側面の長い部分を広げながら、カップの手前側からカバーをかぶせます。

カバーがぴったり密着したら、ストローを差すだけ♪

最初は少し力が必要でしたが、その分しっかり密着して安心です。

試しに水を入れて斜めにしてみましたが、全くこぼれませんでした。

うっかり倒してしまってもこぼれにくいので、デスクワークのお供や子どもが使う時にも安心して使えます。

ほこりやゴミが入るのを防げるので、飲み物をいつでも清潔に保てますよ。

今回は、ダイソーの『シリコーンカップカバー』をご紹介しました。

使い勝手もデザイン性も優秀で、コスパ抜群のおすすめのアイテムです。ぜひ気になった方はこの機会にチェックしてみて♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。