¢£¤½¤ì¤Ï¡ÖÅü¼ÁÈèÏ«¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä
Ãë¿©¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤â»Å»ö¤¬¤Ï¤«¤É¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ÂÎ¤ÈÆ¬¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ä·Ð¸³¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ãë¿©¸å1¡Á2»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡¢¼¡¤ÎÃæ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Ãë¿©¤ÇÅü¼Á¤òÀÝ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ì²¤¯¤Ê¤ë
¡¦ÈèÏ«´¶¡¢¥À¥ë¤¤
¡¦½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¦¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë
¡¦¤¹¤°¤Ë¾®Ê¢¤¬¸º¤ë¡ÊÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë
¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÎÂÎÄ´¤Î¤¿¤á¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡ÖÂÎ¼Á¤Î¤»¤¤¤À¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¿©¸å¤ÎÌ²µ¤¤ä¥À¥ë¤µ¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¡ÖÅü¼ÁÈèÏ«¡×¤Ë¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åü¼ÁÈèÏ«¤È¤Ï²¿¤«¡¢¼ª´·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¸á¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡ÖÅü¼Á¡×¼¡Âè
ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÀìÌç°å¤È¤·¤Æ´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¿©»ö¤ÎÅü¼Á¤ò¹µ¤¨¤¿¤é¡¢»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£¿©¸å¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â½¸ÃæÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿°ÊÁ°¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤µ¤ó¤òÂÐ¾Ý¤ËÅü¼Á¤ò¹µ¤¨¤¿¿©½¬´·¤òÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¸á¸å¤Î¹±Îã¤À¤Ã¤¿Ï©¸ª¤Ç¤ÎÃë¿²¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢±¿Å¾»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤ªµëÎÁ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢´ò¤·¤¤À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï1¿©Åö¤¿¤ê¤ÎÅ¬Àµ¤ÊÅü¼ÁÎÌ¤ò20¡Á40g¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¡ÊÀ®¿Í¡Ë¤ÏÊ¿¶Ñ¤¹¤ë¤È¡¢1¿©Åö¤¿¤ê90¡Á100g¤ÎÅü¼Á¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÍýÁÛ¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ÎÅü¼Á¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÅü¼ÁÎÌ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê2¸Ä¤Ç80g¡¢¤¶¤ë¤½¤Ð¤ä¤«¤±¤¦¤É¤ó¤Ï60g¡¢µíÐ§100g¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹90g¡¢¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó50g¡Ê¤¤¤º¤ì¤â³µ»»ÃÍ¡Ë¡£Æüº¢¡¢¤É¤ì¤À¤±Åü¼Á¤òÀÝ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²á¾ê¤ÊÅü¼Á¤¬¡¢¿©¸å¤ÎÉÔÄ´¡áÅü¼ÁÈèÏ«¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¸¶°ø¤Ï¡Ö¿©¸å¹â·ìÅü¡×¤È¡Ö·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡×
Åü¼ÁÈèÏ«¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¿©»ö¤ÎÅü¼Á¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò´ÊÃ±¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ï¿©»ö¤ò¤È¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅü¼Á¤Î±Æ¶Á¤ÇÉ¬¤º·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¾å¤¬¤êÉý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢¤µ¤Û¤É·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤¯¾å¾º¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©¸å¤Ë·ìÅüÃÍ¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¿©¸å¹â·ìÅü¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£·ìÅüÃÍ¾å¾º¤ÎÂç¾®¤Îº¹¤Ï°äÅÁ¤äÂÎ¼Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤¬¤êÉý¤Ï¾®¤µ¤¤¤Û¤É¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢·ìÅüÃÍ¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤ËµÞ¹ß²¼¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©»ö¤Î¤¿¤Ó¤Ë·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢·ì´É¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÂÎ¤Ë»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂçÉÂ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Åü¼ÁÈèÏ«¤È¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÄã·ìÅü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿Ç¾¤¬¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄã·ìÅü¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÆ°¤¯¤Ê¡ª¡¡µÙ¤á¡ª¡×¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç´¶¤¸¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿©¸å¹â·ìÅü¤È·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÎ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¡¢·ì´É¤Ï½ý¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿¼¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÌ¤ÉÂ¡×¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÂÎ¤¬È¯¤·¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯¤Î´í¸±¥·¥°¥Ê¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£3¿Í¤Ë2¿Í¤¬Åü¼ÁÈèÏ«¤È¤¤¤¦¸½¼Â
»ä¤Î¿äÂ¬¤Ç¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éÅü¼ÁÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï3¿Í¤Ë2¿Í¡£¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Åü¼ÁÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¸å¤Î¸á¸å¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¤·¡¢µ¤Ê¬¤è¤¯²È»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢³Ø¹»¤Ç¼ø¶È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Åü¼ÁÈèÏ«¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÅü¼Á¤ò¹µ¤¨¤¿¿©»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£»ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÅü¼Á¤ò¹µ¤¨¤ë¿©»öË¡¡Ö¥í¥«¥Ü¡×¤Ç¤¹¡£
¥í¥«¥Ü¤Î¿©¤ÙÊý¤ÏÃ±½ãÌÀ²÷¤Ç¤¹¡£Ä«¡¦Ãë¡¦ÈÕ¤Î1¿©Åö¤¿¤ê20¡Á40g¤ÎÅü¼Á¤òÀÝ¤ê¡¢¤Û¤«¤Ë´Ö¿©¤È¤·¤Æ1Æü¤Ë10g¤ÎÅü¼Á¤òÀÝ¤ë¿©¤ÙÊý¤Ç¤¹¡£
¢£¥í¥«¥Ü¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¡¦Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿
¥í¥«¥Ü¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¡¦Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î°å³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿©»öË¡¤Ç¡¢°ÂÁ´¤«¤ÄÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Î¿©»öË¡¤È¤ÎÂç¤¤Ê¤Á¤¬¤¤¤Ï¡¢¤¢¤ì¤â¥À¥á¤³¤ì¤â¥À¥á¤ÎÀ©¸Â¿©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¡£
¹µ¤¨¤ë¤Î¤ÏÅü¼Á¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¤âµ¤¤Ë¤»¤º¡¢ËþÊ¢¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ÆOK¤Ç¤¹¡£¿©¤¤¤·¤óË·¤È·ò¹¯¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Åü¼Á¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢»é¼Á¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê
¿©¤ÙÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Åü¼Á¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë
¥í¥«¥Ü¤Ç¤ÏÅü¼Á¤ò¹µ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Åü¼Á¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¿©20¡Á40g¤ÎÅü¼Á¤òÀÝ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢»é¼Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¤ë
Åü¼Á¤ò¹µ¤¨¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡ÊÆù¤äµû¡¢Íñ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ê¤É¡Ë¤ä¡¢»é¼Á¡Ê¿¢ÊªÀ¤âÆ°ÊªÀ¤âOK¡¢ÍÈ¤²Êª¤Ê¤É¡Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Þ¤¹¡Ê¤´Ë«Èþ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Åü¼Á¤¬¹â¤¤¡Ö¼ç¿©¤À¤±È¾Ê¬¡×¤ÎÎÌ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÎŽ¢¤ª¤«¤º¤Ï¤«¤Ê¤ê¼«Í³ÅÙ¹â¤¯¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±¡×¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¼«¿È¡¢°äÅÁÅª¤Ë·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥í¥«¥Ü¤Ê¿©À¸³è¤ò15Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ½Å¤Ï¥í¥«¥Ü¤ò¤Ï¤¸¤á¤ëÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹10Ô¤Ç¡¢20ºÐ¤Îº¢¤Î¿ô»ú¤ò¥¡¼¥×¡¢Ãë¿©¸å¤Î¸á¸å¤Î¿Ç»¡¤Ç¤â½¸ÃæÎÏ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢Åü¼ÁÈèÏ«¤Î¿Í¤Ë¥í¥«¥Ü¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤º¤Ï¡Öº£Æü¤Î¥é¥ó¥Á¡×¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë
¤É¤ó¤Ê¿©»öË¡¤â°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åü¼ÁÈèÏ«¤Ï1¿©¤´¤È¤Ë¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Åü¼ÁÈèÏ«¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢º£Æü¤³¤Î¤¢¤È¾¤¤·¾å¤¬¤ë¿©»ö¤«¤é¡¢Åü¼Á¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¼ç¿©¤ò¤¤¤Ä¤â¤ÎÈ¾Ê¬¤ÎÎÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª¤«¤º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿©¸å¤Ë1?2»þ´Ö¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì²µ¤¤ä¥À¥ë¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ú²Ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢Â³¤±¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËèÆü¡¢Ëè¿©¡¢¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é·ÑÂ³¤·¤ÆÅü¼ÁÈèÏ«¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Åü¼ÁÈèÏ«¤ÏÂÎ¤«¤é¤ÎSOS¤Î¥µ¥¤¥ó
Åü¼ÁÈèÏ«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂÎ¤¬È¯¤·¤Æ¤¤¤ëSOS¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åü¼ÁÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃßÀÑ¤Î·ë²Ì¡¢Âç¤¤ÊÉÂµ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½10Ç¯¤ÎÍ±Í½¤¬¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¿©À¸³è¤ò²þÁ±¤¹¤ì¤Ð¡¢ÈîËþ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¹â·ì°µ¡¢»é¼Á°Û¾ï¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¡¢¿´Â¡ÉÂ¡¢Æ°Ì®¹Å²½¡¢¤¬¤ó¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¡¢Ä¹¤¤¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ê·ò¹¯¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£1¿©¤ÎÅü¼Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦
Ãë¿©¸å¤ËÅü¼ÁÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤º¡¢»Å»ö¤âÊÙ¶¯¤â²È»ö¤â¤Ï¤«¤É¤ëÃë¿©¤Ï¡¢Åü¼Á20¡Á40g°ÊÆâ¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤ÎÎÌ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¿©»ö¤ÇºÇ¤âÅü¼Á¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¼ç¿©¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¤ÎÎÌ¤òÈ¾Ê¬¡Á3Ê¬¤Î1¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Åü¼Á¤Ï¤ª¤è¤½20g¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ä¤ê20g¤ÎÅü¼Á¤ò¤ª¤«¤º¤Ë²ó¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤äÌÍÎà¤Ê¤É¤ò¼ç¿©¤Ë¤·¤¿Ãë¿©¤â¡¢¤´ÈÓ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÈ¾Ê¬¤ÎÎÌ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
¤ª¤«¤º¤Î¿©ºà¤Ç¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ä¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ê¤É¤Î°òÎà¤Èº¬ºÚ¤ÏÅü¼Á¤¬¹â¤á¤Ê¤Î¤ÇÎÌ¤ËÃí°Õ¡£¤È¤í¤ß¤Å¤±¤ÎÊÒ·ªÊ´¤âÅü¼Á¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä´Ì£ÎÁ¤âÅü¼Á¤¬¹â¤á¤Î¤â¤Î¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¡£Åü¼Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢º½Åü¡ÊÅü¼Á9g¡¿Âç¤µ¤¸1Åö¤¿¤ê¤Î³µ»»ÃÍ¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë¤äÌ£îÎ(¤ß¤ê¤ó)¡ÊÅü¼Á8g)¡¢¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡ÊÅü¼Á5g)¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡ÊÅü¼Á4g)¡¢ËªÌª¡ÊÅü¼Á18g)¡¢¾ÆÆù¤Î¥¿¥ì¡ÊÅü¼Á6g¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÌý»é¤ÏºÇ¶¯¤Î¥³¥ó¥Ó
Åü¼Á¤ò¹µ¤¨¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÌý»é¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÌý»é¤ÏÀÝ¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¡ÖÀÝ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×±ÉÍÜ¤Ç¤¹¡£²¾¤ËÆ±¤¸ÎÌ¤ÎÅü¼Á¤òÀÝ¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢Åü¼Á¤À¤±¤òÀÝ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÈæ¤Ù¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÌý»é¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åü¼Á¤Ï·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¡×¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÌý»é¤Ï·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÏÆù¤äµû²ðÎà¡¢Íñ¡¢Æ¦Éå¤äÆ¦Æý¤Ê¤É¤ÎÂçÆ¦À½ÉÊ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤¬ÂåÉ½Åª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿©ºà¤Ï¤É¤ó¤É¤óÃë¿©¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ìý»é¤Ï¡¢Æ°ÊªÀ¤â¿¢ÊªÀ¤â¤É¤Á¤é¤âÂç´¿·Þ¡£
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢¸ÕËãÌý¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¥é¡¼Ìý¡¢¤½¤·¤ÆÄ´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡£ÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌý»é¤òÂØ¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ãí°ÕÅÀ¤¬¤Ò¤È¤Ä¡£Ìý»é¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥¹»éËÃ»À¤È¡¢¸Å¤¯»À²½¤·¤¿Ìý¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Åü¼Á¤ò¹µ¤¨¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¥é¥ó¥Á¤â²ÄÇ½
»ä¤ÏÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤«¼Ò°÷¿©Æ²¤Ç¥é¥ó¥Á¤òÀÝ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÏÉÂ±¡Æâ¤Ë¤¢¤ë¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤Ê¥Á¥¡×1¸Ä¡¢¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ÀÝ¤ì¤ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥µ¥é¥À¡¢ÌµÅü¤Î´Ì¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£¥µ¥é¥À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥ª¥¤¥ë¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¿©Æ²¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÇÄãÅü¼Á¥Ñ¥ó¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¼çºÚ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¾®È¤âÁªÂò¤·¡¢¤ª¤«¤º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åü¼Á¤Ï20¡Á40g¤Ë¹µ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤äÌý»é¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤ÎËþÂ´¶¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¢£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÌý»é¤Ï¡ÖÎ¾ÊýÀÝ¤ë¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÌý»é¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¾ÊýÀÝ¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢»é¼ÁÉÔÂ¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢¿©»ö¤ÎÁíÂÎ¤È¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Â¤À®¤Ë²ó¤µ¤ì¡¢¶ÚÆùÀ¸À®¤Ë¤Ï»È¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ìý»é¤òÀÝ¤é¤Ê¤¤ÂÎ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÇ³¤¨¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀÝ¼è¤·¤¿¥«¥í¥ê¡¼¤¬¾ÃÈñ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤à¤·¤íµÕ¸ú²Ì¤Ç¡¢Îä¤¨À¤Ë¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Åü¼Á¤ò¹µ¤¨¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÌý»é¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¤êÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬·ò¹¯¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ç¤¹¡£
¢£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Çµ¤·Ú¤Ë·ìÅüÃÍ¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤´¼«Ê¬¤Î·ìÅüÃÍ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤äÌô¶É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤æ¤Ó¤µ¤¥»¥ë¥ÕÂ¬Äê¼¼¡×¡Ê¡ö¡Ë¤ÇÂ¬Äê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¤æ¤Ó¤µ¤¥»¥ë¥ÕÂ¬Äê¼¼¥Ê¥Ó https://navi.yubisaki.org/
ÀìÍÑ¥¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤ÆºÎ·ì¤·¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¤ï¤«¤ë¤Þ¤Ç20¡Á30Ê¬ÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¼ê·Ú¤µ¤Ç¡¢Â¬ÄêÎÁ¶â¤â¥ï¥ó¥³¥¤¥óÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ó¤µ¤¥»¥ë¥ÕÂ¬Äê¼¼¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Å¹ÊÞ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿»Ø¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÂ¬Äê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿©¸å·ìÅüÃÍ¡×¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÂ¬Äê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¶õÊ¢»þ·ìÅüÃÍ¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿©¸å·ìÅüÃÍ¡×¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡Ö¶õÊ¢»þ·ìÅüÃÍ¡×¤Ç¹â¤¤¿ôÃÍ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅüÇ¢ÉÂ¤«¤½¤ÎÌÜÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åü¼ÁÈèÏ«¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤ÉÂÃÊ³¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¤Î¤¾¤¯È½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿©¸å·ìÅüÃÍ¤¬140mg¡¿dl¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡ÖÀµ¾ï¡×
¤æ¤Ó¤µ¤¥»¥ë¥ÕÂ¬Äê¼¼¤Ç¡Ö¿©¸å·ìÅüÃÍ¡×¤òÂ¬Äê¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê2¸Ä¤ÈÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò10¡Á20Ê¬¤Ç¿©¤Ù½ª¤¨¡¢°ì¸ýÌÜ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤é1»þ´Ö¸å¤ËÂ¬Äê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¡Ö¿©¸å·ìÅüÃÍ¡×¤¬140mg¡¿dl¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ¾ï¡¢Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤éÅü¼ÁÈèÏ«¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·ò¿Ç·ë²Ì¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤´¼«¿È¤Î¡Ö¿©¸å·ìÅüÃÍ¡×¤òÃÎ¤ê¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÆüËÜ¤Ë¡Ö¥í¥«¥Ü¡×¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¥í¥«¥Ü¤Ê¿©»ö¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë·ò¹¯¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¦¥á¥¿¥Ü¤ÇÈîËþ²ò¾Ã¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¡£¤È¤¯¤ËÆüËÜ¿Í¤ÏÌ±Â²Åª¤ËÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤Û¤É¹âÅü¼Á¤Ç¤Ê¤¤¿©»ö¤Ç¤âÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤ä¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤âÈ¯¾É¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï°ìÅÙ¤Ê¤ë¤È´°¼£¤Ï¤·¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¤ÉÂ¤ÎÃÊ³¬¤ÇÍ½ËÉ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢À¸³¶ÉéÃ´¤¹¤ë°åÎÅÈñ¤ò¤É¤ì¤À¤±ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â·ì°µ¡¢¹â»é·ì¾É¡¢¿´Â¡ÉÂ¤äÇ¾Â´Ãæ¡¢¤¬¤ó¡¢Ç§ÃÎ¾É¤âÍ½ËÉ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹â·ì°µ¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î3¿Í¤Ë1¿Í¡¢¹â»é·ì¾É¤Ï6¿Í¤Ë1¿Í¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÈþÈ©¤äÈþÈ±¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡¢¹üÁÆò¢¾É¤ÎÍ½ËÉ¡¢¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òËÉÙ¤ËÀÝ¤ë¤¿¤á¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¥í¥³¥â¥Æ¥£¥Ö¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢·ò¹¯Åª¤ËÀ¸¤À¸¤¤·¤¿¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¥í¥«¥Ü¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¡¢¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¤´¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¥í¥«¥Ü¤ÊÃë¿©¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³ÅÄ ¸ç¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤µ¤È¤ë¡Ë
°å³ØÇî»Î¡¿ËÌÎ¤Âç³ØËÌÎ¤¸¦µæ½êÉÂ±¡ ÅüÇ¢ÉÂ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹
1994Ç¯¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¡¢¥«¥í¥ê¡¼À©¸ÂÃæ¿´¤Î¿©»öÎÅË¡¤Ç¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¡£´µ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ëÅü¼ÁÀ©¸Â¿©¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅ¤Ø¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§ÄêÆâ²Ê°å¡¦Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÅüÇ¢ÉÂ³Ø²ñÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¦¸¦½¤»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡£¡Ø´Ë¤ä¤«¤ÊÅü¼ÁÀ©¸Â¡¡¥í¥«¥Ü¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¤ä¤»¤Æ¤¤¤¯¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡ØÅü¼ÁÈèÏ«¡Ù¡Ø»é¼Áµ¯Æ°¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÅ¬ÀµÅü¼Á¤Î¥È¥Ã¥×¥É¥¯¥¿¡¼¤¬¶µ¤¨¤ë ¤æ¤ë¤ä¤«¤ÊÅü¼ÁÀ©¸Â ºÇ¶¯¥é¥ó¥Á¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ê°å³ØÇî»Î¡¿ËÌÎ¤Âç³ØËÌÎ¤¸¦µæ½êÉÂ±¡ ÅüÇ¢ÉÂ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹ »³ÅÄ ¸ç¡Ë