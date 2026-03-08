２戦連続でPKストップのベガルタ守護神。あくまでもこだわるのは90分での勝利「僕が気にしているのは...」
［J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節］仙台 １（4PK2）１ 湘南／３月７日／ユアテックスタジアム仙台
仙台と湘南の対決。23分に仙台がMF五十嵐聖己のクロスからFW小林心のヘディングシュートで先制し、湘南は83分に相手のスローインのミスからボールを奪い、MFアルトゥール・シルバが同点ゴールを決めて同点に。１−１でPK戦に突入した。
ここで湘南の前に立ちはだかったのが、仙台のGK林彰洋だ。先攻の湘南の１人目、MF松本大弥は真ん中を狙う。林は右に反応も、ギリギリまで飛ばなかったことも幸いし、残った左足でセーブに成功した。その後、湘南は２人目のMF田村蒼生のPKが枠を外れ、仙台は４人全員が成功し、４−２でPK戦勝ちとなった。
林はこの日のPKストップについて「前回のPK戦から多少、こうだね、ああだねと話はしていたので、修正という部分ではちょっと我慢できた」と、１週間前の４節・八戸戦（０−０、PK５−４）でのPK戦を振り返り、そこから修正できたことを明かした。
八戸戦でも、林は八戸の６人目のDF澤田雄大のPKを止めたが、５人目までは飛んだ方向と逆に決められる場面が多く、「１本目から５本目は、もうちょっと駆け引きをうまくしたいと思いました」と反省していた。そこから１週間、GKグループでの意見交換も経て、きっちりと修正してきたのは、さすがベテランGKと言えるだろう。
２試合連続で林のセーブでPK戦勝ちしたことに、森山佳郎監督は「本当に彼がPK戦の時に構えただけで、相手には相当のプレッシャーだと思います」と評する。「勝点２がどっちに行って、勝点１がどっちに行くかというのが大きな差を生むところで、僕らの方に１が積み上がって、（湘南との勝点）差を１つ広げることができたので、これは非常に大きな勝点２じゃないかな」と語った。
ただ、林はあくまで90分での勝利、勝点３を求めている。
「PK戦でも勝つことがすごく大事なんですけど、リーグ戦で考えた時に勝点１で終わってしまう状況だったので、僕らの後半の試合の運び方とか、ボールの運び方は良いものではなかった。
失点に関しては、僕らの自爆みたいなものなので、すぐ改善できるかなと思うんですけど、僕が気にしているのは、後半に１−０で勝っていて、リスクレスでやりたいけれど、何でもポカン、ポカンと蹴る状況ではボールは握れない。ボールを握りながら、かつ２点目も取りに行きながら、ボールを相手に簡単に握らせないサッカーができると、より強くなれる」
それでも２試合連続でPK戦を制して、チームメイトに駆け寄られ「なかなかあることではないので、特別なリーグなのかなと思います」と少し顔をほころばせる林。PKストップだけでなく、チームを勝たせるための日々の努力は続く。
取材・文●小林健志（フリーライター）
