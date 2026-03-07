この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「働きたくない」ならポイ活を始めよう！貯めたポイントを投資に回してFIREを目指す錬金術

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が「最短でFIREする方法！ポイ活と投資で2馬力投資」と題した動画を公開。早期リタイアを目指す上で課題となる投資資金の捻出について、「ポイ活」で得たポイントを活用することで、資産形成を加速できるという見解を示した。



動画ではまず、「働きたくない」「早くFIREしたい」という多くの人が抱く願望に触れつつも、投資に回す資金が足りないという現実を指摘。この課題に対し、ネコ山氏は「ポイ活」が有効な解決策になると提言した。一般的に、ポイ活は商品購入やサービス利用で得たポイントを節約に使うイメージが強いが、ネコ山氏はそのポイントを投資の元手にする「ポイント投資」を推奨している。



「ポイントは現金になるんです」と語るネコ山氏。dポイント運用やマネックス証券でのポイントを使った投資信託購入など、貯めたポイントを現金化できる仕組みを解説した。給与からの入金に加えて、ポイ活で得たポイントを投資に回すことで、いわば「2馬力」で資産を増やせるという。実際に、同氏はポイ活で得た収益を元手に投資を行い、2年間で1700万円以上の資産を築いた実績をグラフで公開した。



また、ポイ活は「時間がかかる」「面倒」というイメージを覆すため、自身の戦略も明かした。抽選系のキャンペーンはほぼ行わず、「絶対に貰えるやつ中心」に絞ることで、1日に1案件もこなさない日もあるという。効率的にポイントを獲得し、それを着実に投資に回すことが重要だと強調した。



労働収入だけでFIREを目指すのが難しいと感じている人にとって、ポイ活を「第二の収入源」として投資に活用するこの手法は、資産形成の新たな選択肢となりうるだろう。動画の後半では、具体的な案件として「SBI新生銀行」の口座開設キャンペーンも紹介された。