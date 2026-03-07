¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDevil ANTHEM.¡×¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¿åÌî Æ·¡Ê¤¢¤¤é¡Ë¤¬¸ì¤ë½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Îµ²±¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¸½¾ì¤Ã¤Æ¤³¤ï¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£º£²ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDevil ANTHEM.¡×¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¿åÌî Æ·¡Ê¤ß¤º¤Î¡¦¤¢¤¤é¡Ë¤µ¤ó¤è¤ëÁ°ÊÔ¡£
¿åÌî¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2018Ç¯¤Ë¡¢Devil ANTHEM.¡Ê¥Ç¥Ó¥ë¥¢¥ó¥»¥à¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯¤Ï³èÆ°8Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Î³èÌö¤Ø´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¿åÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤22¹æ¡Ù¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£°Ê¹ß¡¢¥Þ¥ó¥¬»ï¡¢¼Ì¿¿½µ´©»ï¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î»ïÌÌ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£2·î13Æü¤Ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¥ß¤ÎÆ·¡Ù¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÌîÆ·¤Î½µ¥×¥ì½éÅÐ¾ì¥°¥é¥Ó¥¢
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2023Ç¯22¹æ¡Ê»£±Æ¡¿Á°¹¯Êå¡Ë¤è¤ê
¡½¡½¿åÌî¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Îº¢¤ËDevil ANTHEM.¡Ê¥Ç¥Ó¥¢¥ó¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢º£Ç¯¤Ç8Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿åÌî¡¡¤¤¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¹¡£5ºÐ¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤«¤é¤Ï4Ç¯´Ö¡¢¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥À¥ó¥¹°ì¶Ú¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤â¥À¥ó¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°Õ³°¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤¼¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿åÌî¡¡»Ò¶¡¤Ê¤¬¤é¤Ë¥À¥ó¥¹ÌÜÀþ¤ÇÊª»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¡¢¤É¤³¤«´Ë¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ÈÅö»þ¤Ï¼þ°Ï¤ÎÎä¤ä¤«¤·¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ1¥ß¥ê¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¿åÌî¤µ¤ó¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¿åÌî¡¡¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î»þ¡¢°ÊÁ°¤Î»öÌ³½ê¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇºÇ½é¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥êÍÙ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÙ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤â¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¿¤À1Ç¯¸å¤Ë¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï²ò»¶¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃÎ¿Í¤ò²ð¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î½©¡¢¥Ç¥Ó¥¢¥ó¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥¢¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏMC¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤»¤º¤Ë²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ò¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿åÌî¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¿åÌî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²ÃÆþ¤¹¤ë½Ö´Ö¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤òÈ©´¶¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²ÃÆþ¤·¤¿Åö½é¤«¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ÏÂÇ¤Á²ò¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿åÌî¡¡»ä¼«¿È¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤«¤é¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌîÎÉÇ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÌîÎÉÇ¡ª
¿åÌî¡¡¡Ö°ìÉ¤Ïµ¡×¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÀí¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·É¸ì¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¿¥á¸ý¤ÇÏÃ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤·......¡£µ÷Î¥¤ÎµÍ¤áÊý¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£²¿Ç¯¤â¤«¤±¤Æ¡¢º£¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿åÌî¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥À¥ó¥¹¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤·¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¼þ°Ï¤«¤éÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¿åÌî¡¡³Ø¹»¤Ç¤Ï³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Æø¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¤â¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÃË¤Î»Ò¤«¤é¥â¥Æ¤ë¥¿¥¤¥×¡©
¿åÌî¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¡¢·»¤¬¤Õ¤¿¤ê¤ÈÄï¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»Í¿Í·»Äï¤Ç¡¢»ä°Ê³°¤ß¤ó¤ÊÃË¤Î»Ò¡£¤Ê¤Î¤Ç¥â¥Æ¤ë¥â¥Æ¤Ê¤¤¤è¤ê¡¢Í§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªÏÃ¤ò¥Ç¥Ó¥¢¥ó¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢15ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤Æº£Ç¯¤Ç8Ç¯ÌÜ¡£Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿åÌî¡¡°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡Ö¥×¥é¥¤¥É¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æº£¤è¤ê¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¥Ç¥Ó¥¢¥ó¤¬½ª¤ï¤ë»þ¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎºÇ¸å¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬±³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½·é¤¤¡ª¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2023Ç¯¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤22¹æ¡Ù¡Ê5·î15ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¡©
¿åÌî¡¡ÃÏÊý¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¿·´´Àþ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£20ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹µ¤¨¤Æ¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î½¸µÒ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç»öÌ³½ê¤ÎÊý¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÏÃ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿åÌî¤µ¤ó¼«¿È¡¢¤â¤È¤â¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿åÌî¡¡¼þ¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£Àè¤Û¤É¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»ä¤ÏÃË·»Äï¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ¿È¤¬¡ÖÃË¤Î»Ò¡×¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤È¤â»×¤Ã¤Æ¡£ÃË·»Äï¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÃËÀ¤¬µá¤á¤ë¹½¿Þ¤ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Ä¾´¶Åª¤Ë¤ï¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£¤ªÏÃ¤·¤ò¤·¤¿¸å¡¢¼¡Âè¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¤ÎÏÃ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¸ºÎÌ¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡£
¿åÌî¡¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤â¤Î¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤ë°Ê¾å¤Ï¼¡¤Ë·Ò¤²¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£1¥ö·î¤¯¤é¤¤¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¿©»ö¤ò¸º¤é¤·¡¢¥×¥é¥ó¥¯¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î·ë²Ì¤¬¡©
¿åÌî¡¡¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï5¡Á6¥¥í¤ÏÁé¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÌµÂÌ¤Ê»éËÃ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢°ú¤Äù¤á¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½»£±ÆÅöÆü¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿åÌî¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¦Åò²Ï¸¶¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Ô¤¯Á°¤Î¥í¥±¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤«¤é¥¬¥¯¥Ö¥ë¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¸½¾ì¤Ã¤Æ¤³¤ï¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¢¤È¥½¥í¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï¤³¤Î»þ¤¬½é¤á¤Æ¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢°áÁõ¤ò¸«¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï¡©¡¡Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¿åÃå¤ÎÌÌÀÑ¤¬¡Ö¾®¤µ¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¿åÌî¡¡¤½¤ì¤ÏÆÃ¤Ë»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¡¢²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿åÃå¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤Ø¡¼¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥ª¥·¥ã¥ì·Ï¤Î¤â¤Î¤âÃå¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¿åÌî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£³Ð¸ç¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤É½¸½¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½æì¡Ê¤Ï¤é¡Ë¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¿åÌî¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤ÏÆ°¤¤¬¥«¥¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËºÙ¤«¤¯¥¬¥¦¥ó¤äÍú¤Êª¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö´¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡£µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤«¤éÉ½¾ð¤äÆ°¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤É½¾ð¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î°ìÈÖºÇ¸å¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤¬¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤è¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤È¤¤Î´¶³Ð¤Ï¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ã£À®´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¿åÌî¡¡¤½¤¦¡ª¡¡´ò¤·¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¸½¾ì¤ËÂç¹¥¤¤ÊÇ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Í¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2023Ç¯22¹æ¡Ê»£±Æ¡¿Á°¹¯Êå¡Ë¤è¤ê
¡½¡½Ç¤Î¥Í¥¤¥ë¡ª¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¿åÌî¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¢¤êÆ»¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÇ¥Í¥¤¥ë¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡×¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¡¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Ç¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½µ¥×¥ì¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¿åÌî¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬1Ëü¿Í°Ê¾åÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª ¿åÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª ¤ä¤Ã¤¿¤¼¡ª¡×¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢È¯ÇäÁ°Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÈÖÃæ¡¢¥Õ¥é¥²¤·¤¿»ïÌÌ¤ò¹¤²¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬ºÇÁ°Îó¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö²¿¡¢¤³¤ì¡×¤Ã¤Æ¸±¤·¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»ä¤ÏÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀµÄ¾¡¢°¤¤µ¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤¬½Ð¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Î°Õ¼±¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
¿åÌî¡¡ºÇ½é¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¸ÂÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É½¸½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯µ¤¤¬¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥Ç¥Ó¥¢¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ü¿åÌî Æ·¡Ê¤ß¤º¤Î¡¦¤¢¤¤é¡Ë¡¡
2003Ç¯12·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹163Ñ¡¡
¼ñÌ£¡á¥À¥ó¥¹¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¡¡
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDevil ANTHEM.¡×¤Ë2018Ç¯¤Ë²ÃÆþ¡£¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖDevil ANTHEM.ONE MAN LIVE 2025~early summer~¡ØR-Completion¡Ù¡×¤¬6·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ç³«ºÅ¡ª¡¡¿·ÂÎÀ©½éEP¡ØProfound Rebuild¡Ù¤¬5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¡ª
¡Ø19ºÐ¡¢Áö¤êÂ³¤±¤ë¡Ù ¿åÌîÆ·¡ÊDevil ANTHEM.¡Ë »£±Æ¡¿Á°¹¯Êå ²Á³Ê¡¿1,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ½é¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿°ìºý¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ó¥¥Ë¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÃå¤³¤Ê¤·¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤òÂçÃÀÈäÏª¡£ÁÖ¤ä¤«¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤¡¢19ºÐ¡£ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ëÌ´¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ·¤òµ±¤«¤»¤ëÈà½÷¤ÎÍÙ¤ë¿´¡¢Àª¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö