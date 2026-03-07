マルティン・チェルベンカが王貞治氏との対面に感激

7日、東京ドームで行われているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドに、通算868本塁打のNPB記録を持つ王貞治氏が姿を見せた。第1試合のチェコ―台湾の試合前練習では、グラウンドで選手を激励。これに「一生忘れない」と大感激したのが、チェコの4番に座るスラッガー、マルティン・チェルベンカ捕手だ。

「王さんのような素晴らしい選手は、野球に関わる人ならだれでも知っている。私にとっては非常にスペシャルな経験だった。一生忘れないよ」と、会見でチェルベンカは言葉を弾ませた。かつてオリオールズ傘下で、3Aまで上がった経験を持つチェコを代表するスラッガー。会見に呼ばれる直前に、グラウンドで対面する“奇跡”を喜んだ。

チェルベンカは、王氏と大リーグ通算755本塁打のハンク・アーロン氏が手を携えて進めてきた世界少年野球推進財団(WCBF)の世界少年野球大会に参加したことがある。2003年に山口県で行われた第14回大会の“卒業生”だ。試合前会見にもこの財団のロゴが入ったトートバッグを手に現れ、当時の思い出を大切にしているようだ。



