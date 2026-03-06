志尊淳が主演を務める新ドラマ『10回切って倒れない木はない』が、4月期の日本テレビ系日曜ドラマ枠で放送される。企画を手がけるのは秋元康。日本と韓国を舞台にしたオリジナルラブストーリーで、志尊にとっては民放GP帯ドラマ初の単独主演作となる。韓国ロケも敢行され、志尊自身が韓国語での演技にも挑むなど、スケール感のある作品として注目を集めている。近年、俳優としての評価を着実に高めてきた志尊にとって、本作はキャリアの大きな節目となりそうだ。

志尊が演じるのは、幼い頃に両親を失い、韓国有数の財閥に養子として迎えられた日本人青年キム・ミンソク（青木照）。韓国で育ち、財閥の後継者として生きてきたが、養父の死をきっかけにその立場を失い、23年ぶりに日本へ戻ることになる。国境や言語の違いを抱えながら、過去と向き合い、新たな出会いと恋に導かれていく物語だ。設定だけを見ても、人物の孤独やアイデンティティの揺らぎを丁寧に描くことが求められる役柄であり、志尊の近年の演技の変化を踏まえると、その起用は非常に興味深い。

志尊の俳優としての歩みを振り返ると、そのキャリアは段階的に表現の幅を広げてきたことがわかる。戦隊シリーズ『烈車戦隊トッキュウジャー』（テレビ朝日系）での明るく親しみやすい存在感で広く知られるようになり、その後も青春ドラマやラブストーリーで爽やかな魅力を発揮してきた。一方で、近年はそのイメージを更新する役柄にも積極的に挑戦。ドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系）では、2人の子どもを育てるシングルファーザー・小原正助役として、父親としての責任感や生活者としての実感を丁寧に表現。映画『52ヘルツのクジラたち』では、貴瑚（杉咲花）に寄り添う岡田安吾役として、痛みを知る者のやさしさと静かな強さを繊細に体現した。役柄ごとに異なる人物像を身体に落とし込みながら、俳優としての奥行きを着実に広げてきたと言える。

そうした流れの中で大きな転機となったのが、2025年のドラマ『恋は闇』（日本テレビ系）だろう。志尊が演じた設楽浩暉は、相手を惹きつけながらも本心を明かさないミステリアスな男。表面的には柔らかく穏やかな人物でありながら、その奥には何かを抱えているような不穏さが漂う。志尊はその二面性を、派手な感情表現ではなく、視線や沈黙、わずかな声のトーンの変化といった細やかな表現で成立させた。爽やかな若手俳優という従来のイメージを越え、内面の複雑さを抱えた人物を描ける俳優へと進化したことを印象づけた作品だったように思う。

『10回切って倒れない木はない』で志尊が演じるミンソクは、まさにそうした内面に複雑な背景を持つ人物だ。財閥の養子として生き、立場を失い、そして日本へ戻る男。異なる文化の間で生きてきた人物の孤独や葛藤を、表情や佇まいといった細やかな表現でにじませることが求められる役柄だろう。『恋は闇』で磨かれた、言葉にしきれない感情を表現する力が、ここでどのように発揮されるのかにも注目したい。

そして、本作のもう一つの注目点が秋元康による企画であることだ。秋元が関わるドラマは、視聴者の興味を引きつける強い物語設計で知られている。『あなたの番です』（日本テレビ系）や『真犯人フラグ』（日本テレビ系）などは、先の読めない展開と考察を誘う構造で大きな話題を呼んだ作品だ。視聴者の感情を揺さぶりながら物語を牽引していくその手腕は、テレビドラマのエンターテインメント性を強く意識したものといえる。

もっとも、本作はそうした考察型ミステリーとは異なり、ラブストーリーとしての側面が強い作品のようだ。だからこそ、秋元作品特有のドラマ性が恋愛物語にどう作用するのかという点も興味深い。人間関係を大きく動かすドラマ性の強い物語構造と、志尊の繊細な人物表現が重なることで、感情の揺れ幅の大きいラブストーリーが描かれる可能性もある。個人的には、その中で志尊が主人公の孤独や喪失をどこまで説得力をもって体現できるのかも楽しみにしている。

志尊にとって今回の主演は、俳優としての存在感をさらに押し広げる挑戦となるだろう。韓国語での演技という新たな試みも含め、その表現の幅がどこまで広がるのか。志尊淳という俳優の新たなフェーズを示す作品になるはずだ。（文＝川崎龍也）