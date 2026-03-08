この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【NoBorder】サナエトークンについて私の意見を話します【ミームコイン仮想通貨】」を公開した。動画では、価格暴落や無登録営業の疑惑で波紋を広げている「サナエトークン」の騒動を解説し、実体のないミームコインに対する強い警鐘を鳴らしている。



高須氏はまず、騒動の発端となったサナエトークンについて、溝口勇児氏らが関わる「NOBORDER DAO」のプロジェクト内で誕生したものだと説明。高市首相を応援するような演出がなされ、堀江貴文氏や三崎優太氏なども宣伝に関わったことで、「あたかも高市首相がバックについてるみたいな印象を与えてる」と指摘した。その結果、初値の30倍、時価総額25億円まで高騰したという。



しかし、高市首相本人がX（旧Twitter）で「このトークンについては存じ上げてません」などと公認を完全に否定する発信をしたことで、価格は一気に58%も大暴落した。さらに深刻な問題として、このトークンが暗号資産として日本国内で売買されていたにもかかわらず、金融庁への暗号資産交換業者の登録がなかった点を挙げた。「無登録営業をやっていたということになると、これは完全アウト」と断じ、片山財務大臣も怒り、金融庁の調査が入っている現状を解説。プロジェクトに関わった多くの人間が「自分たちは知らない」と関与を否定する状況を「トカゲの尻尾切り」だと表現した。



後半では、サナエトークンを含むミームコイン全般の構造に言及。「本当に実体がない」「話題だけで値段を上げて、一部の人間が大儲けして、それ以外の人は大損する」というシステムだと厳しく批判した。



最後に高須氏は、自身が保有するのはビットコインなど王道の仮想通貨のみだと明かし、「くだらない投機の商品であるミームコインには一切手を出さないです」と断言した。さらに、今回のサナエトークンについては仮想通貨として売買されていたのであれば法律違反の可能性があると指摘し、「誰が悪いのかはまだ分からないので、今後も追っていきたい」と述べ、問題の行方を引き続き注視していく姿勢を示して動画を締めくくった。