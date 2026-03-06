3月5日、5人組アイドル・嵐のニューシングル『Five』のミュージックビデオが公開された。約6年ぶりの新曲のMVにファンは釘づけになっている。

「2026年5月末をもっての活動終了を目前にしている彼らにとって、今回の新曲は、最後のシングル曲となります。同曲は、発売初日の4日には320.9万回再生を記録しました」（芸能プロ関係者）

今回のミュージックビデオは、5日の21時に嵐の公式YouTubeでプレミア公開された。冒頭では、大草原の中にある大きな一本道を、嵐のメンバー5人が乗った大型バスが走行するという、彼らのこれまでの歩みを表現するようなオープニングからスタートした。5人がまた集結し、笑顔で歌っている姿に、感涙したファンからのコメントが多数、寄せられた。

同時にファンから聞こえきたのは、あるメンバーの表情への感想だった。

《ニノの切ない表情に泣ける》

《ニノもどこか寂しそうな顔をしてて……》

《にのちゃん寂しくて元気ないのかな》

ミュージックビデオの中で神妙な表情をしていた、二宮和也の姿にファンは気になったようだ。

「MV前半、バスの車内で5人がワイワイと楽しむシーンでは、メンバーがリラックスしながら笑顔を見せる場面がありました。その中でも二宮さんは、座席に座りながら窓の外をじっと見つめたり、少し遠くを見たりする表情が多かった印象です。笑顔も、満面の笑みというよりは微笑む程度で、最後のMV撮影をかみしめているような表情に見えました」（前出・芸能プロ関係者）

二宮は、自らのXでこれまでの嵐の活動をリアルタイムで伝えるなど、ファンにまっすぐ答えてきた。そんな彼の想いが、ふとした表情にあらわれていたのだろう。

「嵐が活動休止をする前の2020年12月、彼らの冠番組だった『VS嵐』（フジテレビ系）最終回の放送で、相葉雅紀さんのバースデーパーティの様子がオンエアされました。その際、メンバーがこれまでの活動を振り返ったのですが、二宮さんの袖で涙を拭うシーンが映っていたのです。当時もグループ愛にあふれた姿が見えていた二宮さんですが、今回も、活動終了を前にいろいろな思いを抱えながら撮影に挑んだのでしょう」（同前）

活動終了の寂しさは、ファンだけではなくメンバーも同じなのだろう。