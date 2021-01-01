嵐が活動休止
2020年12月31日をもって活動休止
2026年6月26日
2026年6月12日
2025年8月7日
2025年5月14日
2024年3月21日
2022年1月14日
2022年1月9日
2021年8月6日
2021年5月11日
2021年4月28日
2021年3月12日
2021年1月20日
2021年1月6日
2021年1月4日
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櫻井翔、嵐の活動休止後に「不思議な現象」メンバーとのやりとり増
メンバーとのやりとりが増えるという「不思議な現象が起こってます」と発言
日刊スポーツ
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嵐メンバーのソロ活動に残る一抹の不安 個々では視聴率がついてこない？
業界内では、個々の人気を不安視する声が出ているとテレビ局関係者
東スポWEB
2021年1月1日
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「あらし、おつっ」ムロツヨシが嵐をねぎらう縦読みメッセージ
縦読みすると「あらし、おつっ」となる粋なメッセージを投稿
日刊スポーツ
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嵐を超えるグループは「現れない」リップサービスでなく大野智の本心か
嵐を超えるグループについて、大野智は「現れないと思います」と真顔で言及
日刊スポーツ
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「5人そろった姿、待ってるから」内村光良のメッセージに嵐ファン感謝
内村光良は「また5人そろった姿、本当にみんな待ってるから」とコメント
マイナビニュース
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生配信された嵐の活動休止前ステージ ラストでは櫻井翔も涙
最後の挨拶で相葉雅紀、松本潤が感極まり、ラストでは櫻井翔の目にも涙が
オリコンニュース
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嵐ラストライブで「放送事故」二宮和也への結婚イジりが映る
会場に映されたメッセージには「二宮と結婚したい人生だった」などの言葉が
東スポWEB