Rocket Lab（ロケットラボ）は日本時間2026年3月6日、ニュージーランドのマヒア半島にある第1発射施設から「Electron（エレクトロン）」ロケットを打ち上げ、商業衛星1機を所定の軌道へ投入することに成功しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Electron（Insight At Speed Is A Friend Indeed）

・ロケット：Electron

・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月6日8時53分

・発射場：ロケットラボ第1発射施設（ニュージーランド）

・ペイロード：非公表

今回のペイロードは顧客の要請により非公表とされていますが、Space.comやGo4Liftoffなどの報道・追跡情報では、アメリカの地球観測企業BlackSky社の新世代衛星「BlackSky Gen-3」シリーズの可能性があるとみられています。BlackSky Gen-3シリーズは地上分解能35cm級の高解像度観測に加え、短波赤外線（SWIR）観測にも対応する新世代衛星で、防衛・安全保障分野を含む幅広い用途での活用が見込まれています。

なお、今回のミッション名「Insight At Speed Is A Friend Indeed」は、英語圏のことわざ「A friend in need is a friend indeed（困ったときの友こそ真の友）」をもじったものとみられ、BlackSkyが重視する迅速な情報提供を踏まえた名称と考えられます。

今回の打ち上げは、Rocket Labにとって通算83回目（サブオービタル用のHASTEを含む。Electron単体としては76回目）、2026年に入ってからは4回目となりました。

関連画像・映像

【▲ ニュージーランド・マヒア半島の発射台を離れる瞬間のエレクトロンロケット。（Credit: Rocket Lab）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

関連記事 ロケット打ち上げ情報 世界の主要ロケット一覧ロケットラボが「HASTE」で極超音速実証機「DART AE」の打ち上げに成功参考文献・出典Rocket Lab - Mission Success: Rocket Lab Completes 83rd Launch BlackSky - Gen-3Space.com - Rocket Lab launches mystery satellite for 'confidential commercial customer' Go4Liftoff - Electron | Insight At Speed Is A Friend Indeed (BlackSky Gen-3 4)