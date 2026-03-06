「幻冬舎」の編集者・箕輪厚介氏（40）が6日、自身のXを更新。自身が経営するラーメン店にパドレスのダルビッシュ有投手（39）が来店したことを再び明かした。

箕輪氏は「WBC開催中にダルビッシュさんから『箕輪家』に行けませんか？といきなりLINEが来て、日本代表の選手を連れて、本当に食べに来てくれた。嬉しさはもちろんだが、これで万が一お腹でも壊して試合に負けたら、国外追放になると不安になって、店長まるちゃんに、美味しさよりしっかり火を通してねと再三言ったのを思い出す」と23年WBCの当時を回顧。

「ダルビッシュさんは箕輪家が売り上げに苦戦してるというのをツイッターで見てわざわざ来てくれたんだと思う。まじでそういう人。これを機会に箕輪家は全国区の知名度になり、一つ上のステージに進んだ」と感謝し「WBC日本代表も優勝して最高だった。今回も応援してます！」とこの日初戦に臨む侍ジャパンにエールを送った。

箕輪氏は23年3月、当時WBC侍ジャパンメンバーだったダルビッシュが、自身が経営する東京・中野の「箕輪家」に来店したことをYouTubeやXで明かしていた。