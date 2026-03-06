Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2026年3月6日（金）0時から3月9日（月）23時59分まで｢Amazon新生活セール｣を開催中。

現在、固定カメラと追尾カメラを組み合わせた2-in-1設計により、広範囲の監視と自動追跡を1台で実現したAnker（アンカー）の防犯カメラ「Eufy eufyCam S4」がお得に登場しています。

広範囲の監視と自動追跡を1台で実現。Ankerの防犯カメラ「Eufy eufyCam S4」が15％オフで過去最安に！

Ankerの「Eufy eufyCam S4」は、4K高解像度の固定式カメラと8倍ズームが可能な2K追尾式カメラを備えた、2-in-1設計の防犯カメラ。今なら15％オフの33,990円と過去最安値で販売中です。

固定カメラは130°の広角で周囲を常時監視し、動きを検知すると追尾カメラが対象を自動で追いかけます。

追尾カメラは水平360°・垂直70°のパンチルトに対応しており、人物や車を追跡しながら撮影可能です。

この「固定×追尾」のデュアルカメラにより、死角なしの監視で複数の不審者も取り逃がしません。

レーダーセンサーと赤外線センサーを組み合わせたデュアル検知システムを採用。風で揺れる木や影などの誤検知を減らし、本当に必要な動きだけを検知します。

また、対応ベースステーションと組み合わせることで、顔認識・車両検知・ペット検知などのAI機能も利用できますよ。

着脱式パネルで充電もメンテナンスも簡単

5.5Wのソーラーパネルが付属しており、1日1時間の直射日光でバッテリーを充電できます。頻繁な充電が不要なため、屋外設置でも手間がかかりません。

さらに、IP65の防塵・防水性能を備えており、雨や風の中でも安心して使用できます。

カメラを日陰に設置したとしても、着脱式ソーラーパネルのみ日当たりの良い場所へ伸ばして設置できる便利設計も助かります。

防犯カメラを初めて設置する人はもちろん、広い敷地や駐車場をしっかり監視したい人にもおすすめの1台ですよ。

なお、上記の表示価格は2026年3月5日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

