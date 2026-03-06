回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、独自の“二段階熟成”を施した「超熟成シリーズ」の「超熟成 まぐろ（一貫）」「超熟成 まふぐ（一貫）」「超熟成 真鯛（一貫）」を3月6日から期間限定で販売します。いずれも、115円〜（以下、税込み）。

【写真】ブリ、しらす、真はた！ おいしそうなメニューたち！ 「ハイキュー！！」コラボのグッズも！

くら寿司では、同日から「愛媛県」フェアを開催。しっかりとした身質と強いうまみが特徴の「【愛媛県産】真はた（一貫）」（270円〜）、瀬戸内海で育ったうまみたっぷりのシラスを釜揚げした「【愛媛県産】釜揚げしらす」（115円〜）、伊予柑オイルを使用した飼料で育てた宇和島産の脂乗りのよいブリが味わえる「【愛媛県産】みかんぶり」（270円〜）、柑橘の皮と伊予柑オイルを混ぜ合わせた飼料で育てたマダイを使った「【愛媛県産】みかん真鯛」（270円〜）が登場します。

さらに、生きたまま加工したハマグリを使った「煮はまぐり」（270円〜）、鶏むね肉、アボカド、パプリカ、オニオンをトッピングした「彩りサラダチキン」（160円〜）、スイーツブランド「KURA ROYAL」の新商品として、ミント、いちご、ストロベリーピース、ストロベリーアイスなどを使った「春 いちごパフェ」（480円〜）も発売されます。

また、古舘春一さんの高校バレーボール漫画が原作のアニメ「ハイキュー！！」とのコラボキャンペーンも実施。烏野高校の日向翔陽らをイメージしたコラボメニュー4種が販売されるほか、2500円の会計ごとにオリジナルグッズがもらえるキャンペーンが楽しめます。

※価格は店舗によって異なります。