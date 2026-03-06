FMV Note A A53-K3 ブライトブラック

　「BCNランキング」2026年2月23日〜3月1日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　FMV Note A A53-K3 ブライトブラック

FMVA53K3BA（富士通）

2位　LAVIE N16 ネイビーブルー

N1635/KAL（NEC）

3位　FMV Note A A53-K3 ファインシルバー

FMVA53K3SA（富士通）

4位　Ideapad Slim 5 Light Gen 10

83J20054JP（レノボ・ジャパン）

5位　FMV Note U U59-L1

FMVU59L1BA（富士通）

6位　LAVIE SOL プラチナシルバー

S1355/LAS（NEC）

7位　LAVIE SOL プラチナシルバー

S1375/LAS（NEC）

8位　LAVIE N16 パールホワイト

N1635/KAW（NEC）

9位　dynabook G6 ネビュラブラック

P1G6ZPEB（Dynabook）

10位　FMV Note C CZ-K1 ミストグリーン

FMVCZSK1MA（富士通）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。