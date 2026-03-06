富士通「FMV」に軍配が上がる！ ノートPC人気ランキングTOP10 2026/3/6
「BCNランキング」2026年2月23日〜3月1日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 FMV Note A A53-K3 ブライトブラック
FMVA53K3BA（富士通）
2位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1635/KAL（NEC）
3位 FMV Note A A53-K3 ファインシルバー
FMVA53K3SA（富士通）
4位 Ideapad Slim 5 Light Gen 10
83J20054JP（レノボ・ジャパン）
5位 FMV Note U U59-L1
FMVU59L1BA（富士通）
6位 LAVIE SOL プラチナシルバー
S1355/LAS（NEC）
7位 LAVIE SOL プラチナシルバー
S1375/LAS（NEC）
8位 LAVIE N16 パールホワイト
N1635/KAW（NEC）
9位 dynabook G6 ネビュラブラック
P1G6ZPEB（Dynabook）
10位 FMV Note C CZ-K1 ミストグリーン
FMVCZSK1MA（富士通）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
