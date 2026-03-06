この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日3分】30日で全身変わる！腹筋とプランク4種目」と題した動画を公開しました。この動画ではわずか3分間で腹筋と体幹を集中的に鍛える4種類のエクササイズを紹介しています。



プログラムは、肘をついた姿勢からスタート。膝を90度に曲げたまま上下させ、腹筋を刺激します。のが氏は、常に腹筋を丸めた状態を保つことがポイントだと説明しています。2種目目は仰向けになり、足裏を合わせて膝を開閉する動きと、両足を天井に向かって伸ばす動きを組み合わせ、下腹部へアプローチします。



続いて、膝をついたサイドプランクの姿勢に移ります。片腕を天井に伸ばした後、脇の下にくぐらせるように上半身をひねり、脇腹の腹斜筋を鍛えます。のが氏は、手だけでなく上半身全体を動かすことを意識するよう呼びかけています。反対側も同様に行った後、最後はプランクの姿勢から膝を左右の肘に交互に近づける動きで締めくくります。この動作は腹斜筋に効果的だと解説しています。



動画で紹介されるエクササイズは、わずか3分という短時間ながら、腹筋全体から脇腹まで多角的にアプローチできる構成です。日々のトレーニングにこの3分間のエクササイズを取り入れ、引き締まったウエストを目指してみてはいかがでしょうか。