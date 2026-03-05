レストランの域を超えた、究極の没入体験！手づかみシーフードレストラン「ダンシングクラブ東京」で開催
アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、海外の本場の味を⽇本で展開する株式会社ミールワークスの「美味しくて楽しい食のエンタテインメント」をコンセプトにした手づかみシーフードレストラン「ダンシングクラブ」では、プロマジシャン・夢丸氏を迎え【3月の金曜日限定】マジックショー×ダンスコラボを開催いたします。※ダンシングクラブ東京での開催となる。(ダンシングクラブ大阪は非開催)
■DANCING CRAB × マジシャン夢丸「Evolution of Dancing Crab」
アメリカ南部ルイジアナスタイルのシーフードレストラン「ダンシングクラブ」は、スパイシーな味付けのソースを絡めたシーフード「コンボバッグ」をテーブルの上に広げ、ナイフやフォークを使わず手づかみでワイワイ楽しく食べるというワイルドなスタイルのレストラン。
〇手づかみシーフードの体験に、視覚の魔法が加わる。新宿のFriday Nightが“驚き”に包まれる。
マジシャン派遣ランド所属のプロマジシャン・夢丸氏を特別ゲストに迎え、既存の人気コンテンツである「ダンスショー」と「マジック」を掛け合わせ、エンタテインメント・レストランとしてのさらなる進化を表現するスペシャルナイトを開催する。
(※出演マジシャンはやむを得ない事情により変更になる場合がある。あらかじめご了承のこと。)
＜イベント概要＞
開催期間：2026年3月6日(金)/13日(金)/20日(金)/27日(金) 合計4日間
開催時間：19:45〜 ステージマジック
20:00〜 テーブルマジック 各テーブルにお伺いします。
※時間は多少前後する場合がある。
これまでもダンシングクラブ東京は、スタッフによるパワフルなダンスショーで「非日常」を提供してきた。今回の進化では、その非日常の中にマジシャン夢丸氏によるステージマジックと、テーブルマジックが加わる。
至近距離でのマジック体験×手づかみシーフードの背徳感×ダンスショーを楽しめる。
■マジシャン夢丸氏 プロフィール
〇8歳の時にMr.マリックの本を読み衝撃を受けマジックを始める。
世界中のトップマジシャンが愛用するマジックブランド「みかめくらふと」にて3年間、商品の開発、販売、イベント企画をする。
コンテストではマジックの全国大会JAPAN CUPに出場。
ドラマ「一獲千金ゲームゼロ」、ZIP朝ドラ「生田家の朝」にてマジックの演技指導を務める。
2020年には年末の特番、ダウンタウンのガキの使い「笑ってはいけないGoToラスベガス24時」に出演。
その他、Louis Vuitton、Cartierなどラグジュアリーブランドのホリデーイベント、マジックを使ったCM出演。主役やイベントに合わせた演出でマジックを構成して記念になるマジックを披露する。
■マジシャン派遣ランドとは
本イベントは、マジシャン派遣ランドを運営している株式会社マジカルハートビートとの取組み。
株式会社マジカルハートビートは、「エンターテインメントの力で人と場を活性化する」ことを理念に、企業・商業施設・教育機関・自治体向けにパフォーマンスコンテンツを提供する。
＜店舗概要＞
〇ダンシングクラブ東京
オープン日：2014年10月10日(金）
所在地：東京都新宿区新宿3-37-12 新宿NOWAビル2F
電話番号：03-6380-5151
営業時間：11:00〜15:30（LO14:30）17:00〜23:00（LO22:00）
店休日：不定休
席数：140席
予約はこちら：https://www.tablecheck.com/ja/shops/dancingcrabshinjuku/reserve
公式Instagram：https://www.instagram.com/dancingcrab_tokyo/
■DANCING CRAB（ダンシングクラブ)
