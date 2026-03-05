大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズは、3月7日（土）と8日（日）にダイセンアリーナ西尾で開催されるSVリーグ女子第18節 アランマーレ山形戦のイベントを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

今節はデンソーにとって、今シーズン最後となるマザータウン「愛知県西尾市」でのホームゲームということもあり、西尾市ならではのイベントを開催する。

1月に西尾市で行われたホームゲームで好評だった福島物産展リターンズを実施。ホームタウン福島県の名産品や人気の物産を販売する。また、各日先着500名にはチームのマスコットキャラクター「ぶんぶん」ロゴの入った赤色ビブスをプレゼントする。

さらに今節では、SVリーグとバレーボール漫画「ハイキュー!!」のコラボ企画である『春こそバレー祭』も開催。それを記念し、デンソーはオリジナルイベント『ハルとぅライ！（春到来）』を両日実施する。

主役となるのは名前に「ハル」が付く山下晴奈と川畑遥奈の2選手。当日は同2選手とのスリーショット撮影権をかけたイベント「春（張る）一番！チーム初得点は誰だ！？」「あの人気企画をオマージュ！春一番エアリービーズくじ」「はったもん勝ち！雑巾がけ競争」が行われるほか、「ハルとぅライ！ダジャレフードメニュー」も用意される。

7日（土）のGAME1では試合終了後にデンソーのU15チームと、V.LEAGUE WOMENに所属するブレス浜松のU15チームによるエキシビジョンマッチを開催。1階席で観戦が可能で、先着300杯限定で「豚汁」を振る舞うとのことだ。なお、エキシビジョンマッチ後にはコート開放イベントが15分間行われる。

8日（日）のGAME2には5人組ガールズグループ「SAKURA GRADUATION」がゲスト出演。「SAKURA GRADUATION」は名古屋発のアイドルグループ「BOYS AND MEN」の妹分で、“Japanese Culture”をコンセプトとしている。メンバーのAoiさんとAiraさんは愛知県出身だ。当日は10:30～10:45に屋外で体操コーナー、10:45～11:30に2階で物販、11:45～12:45に特典会、ハーフタイムにメインアリーナでパフォーマンスを実施。また、同日の12:10頃には愛知県立鶴城丘高校の音楽部によるパフォーマンスがメインアリーナで行われる。

また、「ぶんぶん」の誕生日である3月8日（みつばちの日）には誕生日を記念した限定グッズの発売や、飲食ブースで”はちみつ”を使用したコラボフードも登場する。

イベント目白押しのこの機会をぜひお見逃しなく。