韓国人男性との恋愛で知っておきたい5つの警告。“帰国”という別れや“両親の反対”という難関
YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「なぜ日本と韓国の恋愛観はここまで違うのか？【5つの理由】」と題した動画を公開。韓国出身で東京大学の博士課程に在学するパクくん氏が、韓国人男性と付き合う前に知っておくべき5つの注意点を解説した。
パクくん氏は、多くの人が韓国人男性に抱く「優しくて情熱的」というイメージに対し、実際に付き合うと「え、そんな落とし穴あったの？」と現実に直面する人も多いと指摘。自身の経験や日韓カップルの事例を基に、恋愛における文化の違いから生じる問題を挙げた。
まず、最も大きな落とし穴として「韓国に帰ってしまう」可能性を提示した。日本人同士の恋愛では「結婚か別れか」の二択だが、「僕たち外国人にとっては、帰国という第三の選択肢が常に背中の後ろに潜んでいます」と語る。親の健康問題や、日本での生活におけるストレスなどがきっかけで帰国を決断するケースは珍しくないという。
次に「両親という難関」を挙げた。特に韓国では、結婚するなら家を買うべきだという暗黙のルールが根強く、ソウルのマンション価格が高騰している現状では、経済的な理由で親から反対されることもあると説明した。
さらに、韓国特有の「家族文化」にも言及。結婚後も親や親戚との関わりが強く、旧正月などの行事には親戚一同が集まるのが一般的だという。その際の準備などで、パートナーが大きな負担を感じる可能性があると述べた。
また、連絡頻度や異性関係についても、日本よりシビアな傾向があると指摘。「恋人は生活の中心となる」という文化から、連絡が少し途絶えただけで「何してたの？」と質問されたり、異性の友人と遊ぶだけで疑われたりするケースもあるとした。
パクくん氏はこれらの注意点を挙げた上で、「文化や国籍はその人を形作る背景でしかない」と強調。最も大事なのは、文化的なステレオタイプで相手を判断するのではなく、目の前の個人が「どんな性格で、どんな価値観を持っているのか」を理解しようと努めることだと締めくくった。
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。