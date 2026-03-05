「今日好き」寺島季咲（きさき）、ミニスカ×ロングブーツで美脚披露「お顔小さい」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/03/05】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた寺島季咲（てらしま・きさき）が3月3日、自身のInstagramを更新。ミニスカートコーディネートを披露した。
寺島は、ネイビーのカーディガンに黒のミニスカートを合わせたコーディネートを公開。膝下までのロングブーツにスラリと伸びる脚が際立っている。
また「カフェラテ美味しかった…可愛い素敵な空間でした」と訪れたカフェについてもコメントし、ハートのラテアートのショットも投稿している。
この投稿にファンからは「シンプルで映えるコーデ」「お顔小さい」「ミニスカにロングブーツ最強」「スタイル良すぎます」「可愛いが渋滞」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。寺島は「卒業編2024 inプーケット」「卒業編2024 inセブ島」に参加した。（modelpress編集部）
