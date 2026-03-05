いつもの「焼きそば」がもっとおいしくなる！今すぐ実践したい3つのコツ

いつもの焼きそばがもっとおいしくなる！

お弁当や週末ランチの定番、焼きそば。今日はすぐに実践できる、焼きそばをもっとおいしく作れる工夫をご紹介します。



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました

麺を温める

焼きそば麺を電子レンジで温めておきます。





酒を加えて炒める

先に具材を炒めておき、麺とともに酒を加えて炒めます。味付けするときに、かつおぶしをプラスするとコク旨に！





楽しい＆おいしい！と嬉しい声

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「おいしくできました！かつおぶし良いですね」「ベチャッとならずおいしく作れました」「今まで作ってた焼きそばと違ってすごくおいしくできました！」など嬉しい声がたくさん届いています。





焼きそば麺をレンジで温める、酒を入れて炒める、かつおぶしをプラスする、この3つを行うことでいつもの焼きそばがグッとおいしくなりますよ。つくれぽもたくさん届いていて、何度もこのレシピで作っているという声も届いています。ぜひ、お試しください。

