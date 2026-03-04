Netflix（ネットフリックス）は、3月に配信を開始するコンテンツを発表した。

Netflixシリーズとして、3月10日に実写ドラマシリーズのシーズン2「ONE PIECE：シーズン2」、3月7日に動物版青春群像劇アニメの「BEASTARS FINAL SEASON Part2」などが配信される。

そのほかNetflix映画からは、3月20日に「ピーキー・ブラインダーズ：不滅の男」、3月6日に「ウォー・マシーン：未知なる侵略者」なども配信される。

NETFLIX シリーズ ONE PIECE：シーズン2（3月10日独占配信） 世界的人気コミックの実写ドラマシリーズが待望のシーズン2へ！ ルフィ率いる麦わらの一味は、常識を超えた海"偉大なる航路(グランドライン)"へ向かい、驚異に満ちた未知の島々でかつてない危険な大冒険を乗り越えていく。 マンスリー彼氏（3月6日独占配信） BLACKPINKのジス、ソ・イングク共演のロマンティック・コメディ！ 仕事に疲れ、バーチャル恋愛シミュレーションサービスに登録したミレの前に理想の男性たちが現れる。 なにかが、起きる（3月26日独占配信） 「ストレンジャー・シングス 未知の世界」製作陣が贈る新作ホラー！ 結婚式を控えたレイチェルとニッキーは夢に見た挙式を行うため、雪深い森の別荘へと向かうが……。 BEASTARS FINAL SEASON Part2（3月7日独占配信） 大人気の動物版青春群像劇アニメがついに完結へ！ 奇跡を信じるレゴシ、未来を見つめるハル、宿命に抗うルイ、そして世界を憎むメロン。欲望と恐怖に動揺する世界で、彼らが辿り着いた答えとは!? 愛の光（3月6日独占配信） パク・ジニョン、キム・ミンジュ共演のラブロマンス！ 10代で恋に落ち、別れたヨン・テソとモ・ウナ。10年後、再会した2人は心の痛みや新たな挑戦に向き合うことに。 ウラジミール（3月5日独占配信） レイチェル・ワイズ主演のダークコメディドラマ！夫との関係が微妙な大学教授は、新しい同僚に強く惹きつけられ、危険なほどに執着していく。 フューリー：闇の番人：シーズン2 レジスタンス（3月18日独占配信） フランス発の人気アクションドラマがシーズン2へ！ 新たな支配下でパリの裏社会の番人"フューリー"の2人は謎に包まれたリーダーに迫っていく。 ヴァージンリバー：シーズン7（3月12日独占配信） 人気シリーズが待望のシーズン7へ！ 結婚したメルとジャックは養子を迎える夢を実現しようとするが、ヴァージン・リバーには新たな脅威が訪れる。 セサミストリート：シリーズ2（3月9日独占配信） 世界的人気の子ども向け教育番組の新シリーズ！ 魔法のドラゴンや、空飛ぶ自転車など、楽しいことがいっぱい！ 愉快な仲間たちと一緒に楽しく学ぼう。 刑事ハリー・ホーレ（3月26日独占配信） ベストセラー犯罪小説が原作のノルウェー発ミステリーサスペンス！ 敏腕刑事ハリー・ホールは殺人犯を追う一方で、自らの心の闇とも闘うことになる。 ハートブレイク・ハイ：シーズン3（3月25日独占配信） 人気青春ドラマが待望の最終シーズンへ！ ハートリー高校に通う生徒たちに卒業シーズンが到来し、悩みやトラブルを経験しながら成長してゆく。 NETFLIX 映画 ピーキー・ブラインダーズ：不滅の男（3月20日独占配信） キリアン・マーフィー主演の人気クライムサスペンス続編映画！ 隠居生活を送っていたトミー・シェルビーは、再び元の世界へと駆り立てられ、破滅的な審判を突きつけられる。 ウォー・マシーン：未知なる侵略者（3月6日独占配信） アラン・リッチソン主演のSFアクション！ 米陸軍レンジャー部隊の隊員最終選抜中、異世界からの巨大殺戮マシーンが襲来、兵士たちは生き残りをかけた壮絶な戦いへ挑む！ レッド・ライン（3月26日独占配信） タイ発の注目スリラー！ 悪質なコールセンター詐欺の餌食になってしまった3人の女性。大金だけでなく自分たちの尊厳まで奪った犯罪者集団に復讐するため立ち上がる。 NETFLIX アンスクリプテッド エイジ・オブ・アトラクション ～年齢なんて気にしない？～（3月11日独占配信） 年齢の壁を超えて運命の人を探す新たな恋愛リアリティシリーズ！ 愛に年齢は関係ないのか？ それとも年の差はお互いを隔てる壁になるのか!? イ・ソジンのノープランでGo! inテキサス（3月24日独占配信） 俳優イ・ソジンとプロデューサーのナ・ヨンソクの親友2人が、撮影クルーとともにテキサスへ！ だが計画は何もなし、ただ気の向くままに進むだけ。 NETFLIX ドキュメンタリー ダイナソーズ：恐竜の時代（3月6日独占配信） スティーヴン・スピルバーグ製作総指揮、モーガン・フリーマンがナレーションを務めるドキュメンタリー。恐竜の歴史を最新科学と圧倒的映像技術で描く。 ライズ・オブ・レッド・ホット・チリ・ペッパーズ：アワ・ブラザー、ヒレル（3月20日独占配信） 世界的人気を誇るロックバンドの原点、そして彼らがレジェンドとなる道のりに迫ったドキュメンタリー。初代バンドメンバーが残した絶大な影響を掘り下げていく。 2026 ワールドベースボールクラシック 2026 ワールドベースボールクラシック（3月5日～3月18日 全47試合独占配信） 「2026 ワールドベースボールクラシック」を、Netflixが日本国内にて独占生配信！ （アーカイブあり）日本代表が参戦する東京プールの試合をはじめ、世界20チームの全47試合をライブ配信する。3月5日ついに開幕！ 大会を盛り上げる Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダーに渡辺謙、スペシャルサポーターには二宮和也、そして元プロ選手の解説陣と、全放送局の垣根を超えた名実況陣が集結し、現場の最前線からライブ配信への出演まで大会を盛り上げていく。また、Netflix大会応援ソングを稲葉浩志が担当、不朽の名曲「タッチ」をスペシャルカバーし世界最高峰の舞台へエールを送る。 DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実（2月27日 Ep3＆4 独占配信） 渡辺謙、二宮和也がナビゲーターとなりワールドベースボールクラシックの真実に迫るドキュメンタリー。大谷翔平vsトラウト、侍ジャパンが世界一となった対決をはじめ、関係者への徹底取材を通じ、シーンの裏にあったドラマ＝真実に迫る。 NETFLIX ライブイベント BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG（3月21日独占配信） ソウル・光化門広場より、待望のニューアルバム「ARIRANG」のリリースを祝う記念すべきパフォーマンスを世界独占ライブ配信！ BTS：THE RETURN（3月27日独占配信） BTSの最新カムバックアルバムの制作に密着した長編ドキュメンタリー。集結した彼らが、再結成に向けて動き出す姿を追うとともに、世界的なアイコンへと変貌した軌跡を振り返る。 注目の配信作品 カラダ探し THE LAST NIGHT（3月5日見放題独占配信） 橋本環奈主演の人気ホラーシリーズ最新作。ループの悪夢に囚われた高校生たちの新たな恐怖を描く。 知らないカノジョ（3月28日見放題独占配信） 中島健人、milet共演のファンタジック・ラブストーリー。結婚相手と出会わなかった世界で奔走する男を描く。 スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険（3月19日独占先行配信） 荒木飛呂彦氏原作の大人気アニメシリーズ第7部！ 史上初の乗馬による過酷な北米大陸横断レースを描く。 ラーゲリより愛を込めて（3月1日配信） 二宮和也主演のヒューマンドラマ。第二次世界大戦後、シベリアの強制収容所に抑留された男の壮絶な半生を描く。 朽ちないサクラ（3月4日配信） 杉咲花主演のミステリー。変死した親友の独自捜査を始めた県警広報職員は思わぬ真相へと迫っていく。 フォールガイ（3月6日配信） ライアン・ゴズリング主演のアクション・コメディ。現役復帰したスタントマンが危機に巻き込まれる。 本心（3月20日配信） 池松壮亮主演、デジタル化社会の功罪を描写したヒューマンミステリー。亡き母をAIで蘇らせた息子の葛藤に迫る。 侍タイムスリッパー（3月21日配信） 自主製作映画ながら大ヒットを記録した時代劇コメディ。現代にタイムスリップした侍の奮闘を描く。 わたしの完璧な秘書（3月1日配信） ハン・ジミン、イ・ジュニョク共演のラブコメディ。仕事以外は何もできない女性CEOと完璧な秘書の恋を描く。