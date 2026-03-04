WRXワゴン！

2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典である「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示されて来場者の注目を集めていましたが、今回はオートプロデュースA3が手掛けた「AGRESS WRXワゴン｣を紹介します。

WRXと言えばスバルが販売するスポーツセダンであり、往年のラリーカーであるインプレッサWRXの流れを汲むモデルとしてコアな人気を誇っています。

そんなWRXは現在、４ドアセダンのみがラインナップされていますが、実はオーストラリアではレヴォーグが「WRXスポーツワゴン」として販売されているのです。

今回、スバル車を専門に取り扱うオートプロデュースA3が手掛けた「AGRESS WRXワゴン」はそんなストーリーを踏まえたモデルとなっており、エクステリアには同社がリリースする「AGRESS 8mmワイドオーバーフェンダー」を装着。

このオーバーフェンダーはWRXに標準装備されるスポーツサイドガーニッシュを彷彿とさせる形状でありながら、記載変更が要らない8mm幅のワイド化が可能となっており、レヴォーグに装着することでよりWRXのイメージに近いスタイルとすることが可能なアイテムとなっているのです。

そのほかエクステリアにはSTI製のスポイラー類をフル装備し、足元にもSTIとBBSが共同開発したパフォーマンスホイールを装着したほか、見えないところにもSTIの補強パーツを装着し、足回りにはAGRESSのローダウンスプリングやプローバのブレーキシステムキットを装着。

インテリアではフロントシートにレカロ製のスポーツスターを2脚装着していますが、こちらはレザー×アルカンターラの仕様となっており、大人のスポーツワゴンらしい落ち着いたスタイルに仕上げられています。

エンジン回りではプローバのアルミインタークーラーやターボパイプ、コールドフローBOX、カーボンインテークダクト、T-REX、スポーツマフラーなどを装着し、スバル車オーナーであれば垂涎のブランドアイテムが盛りだくさんな1台となっています。

国産スポーツワゴンが姿を消し続ける中で気を吐き続けるレヴォーグだけに、現在でも新たなカスタイマイズパーツがリリースされるのはユーザーとしては嬉しいところ。今後の更なる展開にも期待したいですね。