TZRをカモれるカフェレーサーを夢見て既存概念をブチ壊す！/figure>

1987年にヤマハがリリースしたSDR……「TZR250をカモれると思います！」ジャーナリスト向け発表会で、若いエンジニアが顔を紅潮させてキリッとしてみせた。

スペックに詳しくてライディングテクニックもあるライダーが駆るTZRには敵わないけれど、フツーのライダーが乗ったらSDRのほうが断然速い、そう言いきる熱い言葉にこのバイクのすべてを言い表している。

従来のカテゴリーに属さない主張、それはレプリカ至上主義ともいえる、レーシングマシンそのままのスーパースポーツに対するアンチテーゼ。

SDRは「性能」に背を向けるのではなく、異なるアプローチでスポーツバイクの可能性を追求する、ある意味「過激」なチャレンジも込められていたのだ。

エンジンはDT200Rがベースで、後にDT200WRやDT230へと進化した2ストローク水冷単気筒の傑作エンジン。

この中間排気量は適度に「パワフル」で扱いやすく、醍醐味を楽しめるカテゴリーとしてオフ系ライダーには認知度の高いカテゴリーだ。

195ccながら34PS/9,000rpmと2.8kgm/8,000rpmまでチューンされ、排気ポートを可変としたYPVSや低回転域からトルキーなクランクリードバルブと、さらにはYEISという吸気チャンバーに、キャブレターは高度なフラットバルブ方式で、レスポンスの鋭さとダッシュ力で勝負する実力派の構成。

シンプルな車体との組み合わせは、105kgの車重から3.08kg/psのパワーウェイトレシオで、何とRZ250を上回るポテンシャルということになる。

他にもサイドカバーに見えるアルミの構造体は、エアクリーナーを仕込んだサブフレームとを繋ぐ剛性メンバーを兼ねた吸気ボックスであったり、排気系もチャンバーをエンジン下へ湾曲させて収めるショートタイプとして運動性アップを狙うなど、従来とは次元の異なる手法を採り入れた意欲作。

梯子状のトラスフレームは、ニッケル・スズ・コバルトの3元素を用いたメッキ手法で、錆に強く光沢が鮮やかなクオリティを誇った。

しかもSDRはシングルシートで、タンデムステップを装備していなかったのだ。

セパレートハンドルの狭さと低さも半端なく、カフェレーサーのフォルムだが狙いは生粋のロードゴーイングレーサーだ。

しかもその走りは、エンジンはワイドパワーバンドで、ハンドリングも軽量ナロウな仕様でも、前輪が安定感を崩さない扱いやすさを重視、実はライダーを選ばないキャリアが浅くても醍醐味を楽しめるキャラクターにまとめられていた。

コーナリングでレーサーレプリカを追い回し、慌てさせる……そんな反骨心を込めたと開発スタッフが豪語するチャレンジ魂に満ち溢れていた。

ヤマハSDRのカタログには、原点復帰をスローガンに、性能やスペック競争に明け暮れるバイクメーカーへの反骨心？と思える言葉が並んでいた。

いつの時代にも主流がある。多くの人が憧れるコト、多くの人が欲しがるモノ、多くの人が認めるマジョリティ。それが、自分を安心させる材料になる。いいわけの理由になる。でも、できあいの基準だけを頼りにしている。なんて、つまらない。流行に振りまわされず飾りに目を奪われることなく、自分らレさを貫いていくことのほうを大切にしたい……。

こうした気骨に頷くライダーも少なくなかったが、実際にはヒット作とならず、製造も短期間で終了することになった。

しかし当時でもリスクの多さを直感できるこうした反骨精神に、GOを出せるヤマハの気概に感心させられたのは忘れられない。

ライフスタイルに寄り添ったデザインの斬新さなど、様々な意味で人々の記憶に残るマシンの一台であるのは間違いない。

