カワサキは量販バイクで初の電子制御燃料噴射をZ1000GPで採用、翌1982年に国内向けZ750GPにも導入して最先端テクノロジーをアピール！【このバイクに注目】（このバイクに注目）

角ゼット人気の信頼感に支えられた750ccクラスのカワサキは、差し迫る水冷化に手を染める前に初の燃料噴射で素性の良さを継承する道を選んだ！ カ…