RIDE HI
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′89のNSR250R（MC18）はマイナーチェンジでも世代が変わったほど進化！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
スラントしたカウルと長く伸びたテールパイプの見た目より激変の電子制御PGM-II！ ’80年代の２ストレプリカ時代を知るライダーは、…
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ZZR250は最強ツインで4気筒を凌駕する超ロングラン人気！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
250で4気筒開発後もZZRはツインを堅持！ カワサキは1990年に世界へ名を轟かせたZZR1100をリリース、最速フラッグシップのリーダ}…
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スズキGSX-R250R(GJ73A)は1989年にスパルタンへ大変身！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
ビギナーに優しくツーリングにも向いたコンセプトを脱ぎ捨てた！ スズキは1983年、世界で市販車では初の水冷DOHC4気筒のGS250FWをリ…
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TZR250（3MA）は後方排気でレーシングマシン直系の超低重心旋回ポテンシャル！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
後方排気はYZR500の後ろバンクのノウハウでTZ250と同時開発！ ヤマハは1980年、レーサーレプリカ時代の幕開けともいえるRZ250をリリ&…
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CB-1はコーナリングにこだわるスポーツネイキッドを目指した新フレームに注力！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
狙いを明確にアピールしないイメージ戦略が秀逸ハンドリングを埋没させた!? 1980年代のレーサーレプリカブームが…
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250ネイキッドで最も可憐なルックスに輝いていたBANDIT！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
250の常識を超えたクオリティが大人の感性を惹きつけた！ 1989年、スズキは新しい価値観のネイキッド、BANDIT400をリリース。当時の過熱し…
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インパルスTypeSのウェス・クーリー色が映えるクールさは別格！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
硬派イメージへが定着した傑出エンジンのImpulse第３世代！ スズキの400ネイキッドでレーシーな最もスズキらしいモデルといえ…
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いまだから欲しいバイクの典型、ヤマハTRX850が生んだ270°位相パラツインの大人スポーツ！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
わかったライダー向きのトラクション優先と趣味性が伝わるエンジンとフレームの露出度合い！ 1990年代に入ると、ヤマハではトレンド…
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RIDE HI は2-30、皆さまのお越しをお待ちしています！【イベント】（イベント）
ライドレクチャー講座にタイヤ講座、「知りたい」こと色々にお応えします！ 東京ビッグサイトの西２ホールの中央ステージ右側…
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カワサキは量販バイクで初の電子制御燃料噴射をZ1000GPで採用、翌1982年に国内向けZ750GPにも導入して最先端テクノロジーをアピール！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
角ゼット人気の信頼感に支えられた750ccクラスのカワサキは、差し迫る水冷化に手を染める前に初の燃料噴射で素性の良さを継承する道を選んだ！ カ…
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レプリカVFR400Rのカウルを脱いだ最強パフォーマンスネイキッドのVFR400Z！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
ジェントルで洗練されたV4のイメージを完璧に覆し、全回転域で400cc4気筒最強を誰もが認めたパワフルネイキッド！ ホンダは1986年、V4エン…
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単気筒ロングストローク専用エンジンらしくエストレヤのRSに多かった英国調トラディショナル！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
26年間に記録的な多数のカラバリでマイノリティ感たっぷりの英国ビンテージ調！ カワサキは1992年5月に250単気筒のエストレヤを発表、以来2…
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70°のVバンクで１軸3ウェイトバランサー、XZ400が目指した新次元の水冷DOHC8バルブスーパーツイン！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
ヤマハはV型エンジンを'80年代の切り札にする思惑があった！ 1982年、ヤマハはXZ400という水冷8バルブで70°のVツイン、そして駆動がシャフト・ド…
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いま見ると目に馴染むGPZ250Rの突き抜け方もカワサキらしさ！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
アンチレプリカ、アンチ4気筒、VT250Fを凌ぐ実力……1年後に着せ替えたGPX250Rは大ヒット！ 1985年12月、カワサキは完全新設計の水冷DOHC2気筒で…
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GTS1000に未来を託し10年以上諦めなかったハブステア！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
1989年の画期的なモルフォ展示から4年で新たなフラッグシップをリリース！ スポーツバイクのフロントサスペンションは、一部の例外を…
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′90年代ネイキッド戦線のヤマハXJR400は空冷新エンジンで熱きスーパースポーツ感性に挑戦！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
ヤマハが選択したのはBANDITでもCB-1でもなく空冷ゼファーとは対極の硬派なネイキッドスポーツ！ 1980年代後半にレプリカブー…
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GB400/500の現代バイクにないトラディショナルな本モノ感と走りのスパルタンさに宿る男気！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
ホンダは単気筒スポーツを手がけるとビギナー向きにできない意地が剥き出しになる！ 1985年デビューのGB400/500T.T.は、その車…
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CB750Fは威風堂々のビッグバイクからスポーティを意識する時代に！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
限定車のCB1100Rから受け継いだスポーツ性のグレードアップ！ 1978年、ホンダはCB750フォアから久しぶりの次世代ビッグバイク勝負球…
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カワサキだからできたZZRを400で定着させるブランドの強さ！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
スポーツツアラーを主要機種に謳ったのはカワサキだけ！ カワサキは、Ninjaのネーミングで一世を風靡したGPZ900Rでもわかるよ…
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スズキACROSSは燃料タンク部分に25Lの収納スペースで、マイノリティながら世界でファンに支えられた！【このバイクに注目】（このバイクに注目）
250ccでもレーシーが流行る傾向に対し、スズキはツーリングや日常のライフスタイル側で活用できるスポーツバイク開拓にチャ…