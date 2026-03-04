セリアが大人を狙い撃ちにしてる…！平成世代ならピンとくる！懐かしのブランド風ポーチ

近頃のセリアは、平成世代を狙い撃ちしてくるアイテムがたくさん並んでいます！今回GETしてきたのは、渋谷のギャル文化を代表する伝説的ブランド、「ラブボート（LOVE BOAT）」を思わせるミニポーチ。このヒョウ柄とロゴデザインがたまらなく懐かしくて、即カゴINしました。詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：エナメルバッグ風ミニポーチ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦70×横100×奥行き40mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446026563

セリアにも平成レトロブームが到来！懐かしいあのブランド風ポーチをGET

近頃のセリアでは、オトナ女子を狙い撃ちしてくるアイテムがどんどん登場しています！今回GETしてきたのは、その名も『エナメルバッグ風ミニポーチ』。ポーチ売り場に並んでいました。

2000年代の渋谷ギャルカルチャーを代表するファッションブランド「ラブボート（LOVE BOAT）」を彷彿とさせるデザインで、懐かしさのあまり購入せずにはいられませんでした…！

スナップ付きストラップが付属しているので、カバンに取り付けることも可能です。デザインのクオリティもそうですが、￥110（税込）でここまで作り込まれているなんて…セリアの本気を感じます！

使い勝手も抜群！セリアの『エナメルバッグ風ミニポーチ』

ミニポーチのサイズは約縦70×横100×奥行き40mm。試しに絆創膏、リップ、保湿コスメ、アロマスティック、常備薬などを入れてみましたが、まだ余裕がありそうです。

カバンに取り付けるとこんな感じ。一気にY2K感が出ますよね。おしゃれを楽しめるだけでなく、欲しい小物がパッと取り出せるから使い勝手も抜群。細々した物がカバンの中で迷子にならないのも嬉しいですよね。

また、ミニポーチはスナップベルトを外して、ポーチ単体としても使用できます。見た目以上に収納力があるので、買って損はないですよ。

今回は、セリアの『エナメルバッグ風ミニポーチ』をご紹介しました。

平成世代に刺さるセリアのラブボ風ミニポーチ。ピンクのヒョウ柄やロゴデザインがたまらなく懐かしくて可愛いアイテムです♡気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。