この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネル「高須幹弥チャンネル」にて「チャンネル登録９０万人突破！親友達からお祝いのメッセージいただきました！」と題した動画を公開。チャンネル登録者数が90万人を突破したことを報告し、これを記念して親交のある著名人たちからお祝いメッセージが届いたという設定のコントを披露した。



動画の冒頭、高須氏は「チャンネル登録90万人を突破いたしました！」と満面の笑みで報告。視聴者に向けて深々と頭を下げ、「いつもありがとうございます」と感謝を伝えた。「ほぼ無編集の撮って出し動画が多い」と謙遜しつつも、日々の投稿を支えてくれるファンのおかげだと語った。



続いて、90万人突破を記念した特別企画として、これまでコラボしてきたという親友やトップYouTuberからのお祝いメッセージを紹介。最初に「一番お世話になった」という親友のサイクロプス先輩へ生電話し、感謝を伝えた。以前に同氏に関する動画を公開したことで登録者が3000人増えたことに触れ、「淫夢厨って世の中に結構潜伏してるんだなって改めて思いましたね」と独自の分析を展開した。



その後も、高須氏自身が人気YouTuberらを模した「ミキキン」「ミキル」といったキャラクターに扮して次々と登場。さらに、フランス・パリからの中継という設定で「論破王 みきゆき」も登場し、多彩な一人芝居で視聴者を楽しませた。動画の終盤では、交通系YouTuberのスーツ氏から祝福の電話がかかってくるという寸劇も披露され、豪華な交友関係（？）をうかがわせた。高須氏は、今後の目標である100万人突破に向けて、引き続き動画投稿を続けていくと意気込みを語っている。